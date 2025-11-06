به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی - ورزشی شمس‌آذر، این هفته نیز شاهد تصمیم اشتباه دیگری در دقیقه ۹ بازی رقم خورد که بار دیگر با بی‌تفا‌تی داور همراه شد؛ صحنه‌ای کاملا واضح که مدافع حریف (سعید کریمی) در پرش برابر رضا محمدی به شکلی واضح ضربه‌ای به گردن وی وارد کرد و علیرغم مصدومیت این بازیکن، صحنه به اتاق وار هم نرفت!

حجم ویدیو: 19.97M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24

خطایی کاملا واضح که ضمن آسیب به این بازیکن، دلیل تعویض وی در بین دو نیمه نیز شد.

مسلما اعلام این پنالتی می‌توانست سرنوشت بازی را به شکل کامل متفاوت پیش ببرد. با این حال داور بازی ترجیح داد با تصمیمات یکطرفه خود بازیکنان شمس‌آذر‌ را عصبی کرده و در ادامه نیز با تکرار تصمیمات غیرمنصفانه خود باعث ۱۰ نفره شدن شمس آذر نیز شد. این در حالیست که بر طبق این ادعا داور می‌توانست ضمن توجه به این صحنه و با توجه به اخطاری که در ادامه نیز مدافع حریف (سعید کریمی) ، همانطور که گفته شد، روند بازی را کاملا متفاوت پیش ببرد.

شما ندیدید و البته اعتقادمان این است که نخواستید ببینید و نفع در ندیدن است.

