حسینی: امیدوارم داوران فریب شبیهسازی بازیکنان را نخورند
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک پیش از دیدار تیمش مقابل چادرملو اردکان، از کیفیت حریف و شرایط مسابقه در یزد تمجید کرد و در عین حال نسبت به استفاده نادرست برخی بازیکنان از سیستم VAR برای فریب داوران هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل چادرملو اردکان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر، ضمن ابراز خرسندی از حضور در یزد گفت: از اینکه در شهر زیبای یزد هستم و با مردم خوب این شهر دیدار میکنم خوشحالم. در دو هفته گذشته نمایش بدی نداشتیم، اما تنها حداقل امتیاز را گرفتیم. در این مدت تلاش کردیم خودمان را برای دیدار دشوار مقابل تیم خوب چادرملو آماده کنیم.
او با اشاره به شرایط سخت بازی در یزد اظهار داشت: میدانیم بازی مقابل تیم جنگنده و باانگیزه چادرملو و در حضور هواداران این شهر آسان نیست، اما امیدوارم با تمرکز بالا و کیفیت فنی مناسب بتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم.
سرمربی آلومینیوم درباره وضعیت بازیکنان تیمش گفت: متأسفانه امیر نوری، کاپیتان تیم، را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم، اما سایر بازیکنان با آمادگی کامل در دسترس هستند.
حسینی ضمن تمجید از عملکرد فنی و امکانات چادرملو افزود: آنها دو برد ارزشمند کسب کردهاند و تیمی آماده و قابل احترام هستند. باید به مدیران باشگاه بابت آمادهسازی زمین چمن ورزشگاه شهید نصیری تبریک بگویم. با توجه به شرایط اقلیمی یزد، که منطقهای کویری و کمآب است، کیفیت بالای زمین مسابقه قابل تحسین است و امیدوارم سایر باشگاههای ایران نیز چنین الگوهایی را دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع داوری و نحوه استفاده از سیستم VAR پرداخت و گفت: به نظر میرسد برخی بازیکنان و تیمها به دنبال امتیازگیری از طریق VAR هستند. وقتی بازیکن برای ضربه سر بلند میشود، طبیعی است که دستانش باز شود؛ اما اینکه بازیکن حریف صورت خود را به دست بازیکن پرنده بزند تا خطا بگیرد، اقدام درستی نیست و داور نباید فریب چنین صحنههایی را بخورد.
او ادامه داد: متأسفانه در برخی صحنهها بازیکنان با شیرجه یا حرکات نمایشی تلاش میکنند تا داور را فریب دهند و از VAR پنالتی یا اخراج بگیرند. این کارها غیرفوتبالی و ناجوانمردانه است. از داورانی که فوتبال را بهخوبی میفهمند میخواهم نسبت به این رفتارها حساس باشند، چون در فوتبال برخی برخوردها کاملاً طبیعی است.
حسینی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم فردا شاهد بازی تماشاگرپسند و باکیفیتی باشیم و بتوانیم با ارائه عملکردی منسجم و نتیجه مطلوب، هوادارانمان را خوشحال کنیم.