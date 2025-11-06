فاضلی: گلگهر برای جبران باخت مقابل ذوبآهن تلاش میکند
مربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان پس از شکست خانگی تیمش مقابل ذوبآهن، از هواداران و مدیریت باشگاه عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی گلگهر، به دلیل وضعیت نامساعد جسمی در کنفرانس خبری پس از بازی حاضر نشد و وحید فاضلی، مربی تیم، به نمایندگی از او در نشست خبری حاضر شد.
فاضلی درباره شکست خانگی گفت: تمام تلاشمان را کردیم تا بازی را ببریم و از هوادارانی که به ورزشگاه آمده بودند، عذرخواهی میکنم. این دومین باخت ما در خانه طی فصل جاری بود و واقعاً شرایط سختی برای تیم ایجاد شد. در لحظاتی که گل تساوی را زدیم و به دنبال گل دوم بودیم، روی یک ضدحمله غافلگیر شدیم و نتوانستیم جبران کنیم.
وی با اشاره به بزرگی و جایگاه تیم گلگهر افزود: تیم ما بزرگ است و موظفیم این مقطع را جبران کنیم. پیش از این شرایط خوبی داشتیم و میدانیم که تیمهای بزرگ اوایل فصل با چالشهایی مواجه میشوند؛ اکنون در سه هفته اخیر این شرایط برای ما رخ داده است.
فاضلی درباره مسائل تاکتیکی و عملکرد تیم اظهار داشت: برای پیروزی، تیم باید از نظر تاکتیکی، تکنیکی، فیزیکی و ذهنی آماده باشد. شاید بازیکنان ما کمی تیم حریف را دست کم گرفتند. طبق آنالیزها، دو مهره کلیدی ذوبآهن را پیشبینی کرده بودیم، اما آرش قادری توانست گلزنی کند.
وی در ادامه به تغییرات تاکتیکی در جریان بازی اشاره کرد: زمانی که تیم سوار بازی شد و به دنبال گل دوم بودیم، تلاش کردیم بازی را به تعادل برگردانیم، اما همه تیمها یاد گرفتهاند دفاع منسجم داشته باشند و باز کردن شکافهای دفاعی سخت است. ذوبآهن در ترکیب ابتدایی پنج مدافع وسط قد بلند داشت و پلن اولیه ما حمله از روی زمین و با کار ترکیبی بود، که در لحظاتی موفق بودیم، اما روی یک کرنر گل خوردیم و مجبور شدیم به پلنهای بعدی برویم.
مربی گلگهر در پایان به شرایط روانی تیم اشاره کرد: تیم ما کیفیت دارد و پیشتر صدر جدول لیگ برتر بوده است، اما اکنون از نظر روحی شکننده شدهایم. پس از باخت مقابل تراکتور، اعتماد به نفس تیم کاهش یافته است. فوتبال روزهای خوب و بد دارد و قول میدهیم این سه هفته را جبران کنیم و به مسیر موفقیت بازگردیم.