خطیبی: مس رفسنجان برای جبران با فجر سپاسی به شیراز می‌رود
سرمربی تیم مس رفسنجان پیش از دیدار هفته دهم لیگ برتر مقابل فجر سپاسی شیراز تأکید کرد تیمش با روحیه بالا و انگیزه زیاد به دنبال کسب امتیاز از زمین حریف است.

به گزارش ایلنا،  رسول خطیبی، سرمربی تیم مس رفسنجان، در آستانه دیدار برابر فجر سپاسی شیراز، شرایط تیمش را تشریح کرد. شاگردان او در هفته نهم لیگ برتر مقابل چادرملو اردکان با نتیجه سه بر دو شکست خوردند و اکنون برای جبران آن نتیجه آماده می‌شوند.

خطیبی با اشاره به تمرینات هفته جاری گفت: تمرینات خوبی داشتیم و علاوه بر آمادگی فیزیکی، روی جنبه‌های روحی و روانی بازیکنان نیز کار کردیم. می‌دانیم فردا بازی سختی پیش رو داریم، زیرا حریف تیمی پرانرژی و باانگیزه است که از کادر فنی شایسته‌ای بهره می‌برد. امیدوارم شاهد یک مسابقه تماشاگرپسند باشیم و بتوانیم با امتیاز از زمین خارج شویم، چون به نظر من جایگاه تیم ما اینجا نیست.

وی ادامه داد: مواردی وجود داشته که باعث شده اکنون در پایین جدول قرار بگیریم، اما کیفیت فوتبال تیم ما بالاتر از این جایگاه است. بدشانسی‌ها و اتفاقاتی که در چند هفته اخیر رخ داده مانع از کسب جایگاه واقعی مس شده است.

سرمربی مس رفسنجان در پایان اظهار داشت: با صحبت‌هایی که با بازیکنان داشتیم، امیدواریم این مسائل برطرف شود و در بازی‌های پیش‌رو با دقت بیشتری عمل کنیم تا امتیازها از دست نرود. مطمئناً فردا شاهد نمایش متفاوت تیم مس خواهیم بود که امیدواریم همراه با کسب امتیاز و برد باشد.

