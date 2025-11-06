حدادیفر پس از برد مقابل گلگهر: سبک شناور تیم ما نتیجه داد
سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان پس از پیروزی دو بر یک شاگردانش مقابل گلگهر سیرجان، با قدردانی از حمایت هواداران و مسئولان، سبک بازی تیمش را شناور و دفاعی دانست و تاکید کرد برای کسب سه امتیاز، نیاز به تمرکز و شجاعت بالایی داشتند.
به گزارش ایلنا، قاسم حدادیفر، سرمربی ذوبآهن، در نشست خبری پس از پایان دیدار هفته دهم لیگ برتر برابر گلگهر سیرجان، عملکرد تیمش را تحلیل و درباره شرایط بازی توضیح داد.
او با اشاره به سختی مسابقه گفت: بازی امروز بسیار دشوار بود. در هفتههای گذشته تیم شایستهای داشتیم اما موفق به کسب برد نمیشدیم. خوشبختانه امروز توانستیم به گل برسیم، آن را حفظ کنیم و به پیروزی دست پیدا کنیم.
حدادیفر در ادامه از حمایت هواداران و مسئولان باشگاه قدردانی کرد و افزود: از هواداران، مدیرعامل کارخانه افسری و علی احسانی، مدیرعامل باشگاه تشکر میکنم که همهجوره پشت تیم بودند. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و ذوبآهن را بهتر از گذشته ببینیم.
وی درباره کیفیت تیم گلگهر اظهار داشت: گلگهر تیمی باکیفیت است و چندین مدل مختلف بازی ارائه میدهد. میدانستیم کار سختی داریم، اما پس از دیدار با ملوان هم قسم شده بودیم که با یک بازی باکیفیت و شجاعانه، سه امتیاز حیاتی را به دست آوریم.
سرمربی ذوبآهن با تأکید بر احترام به داوران گفت: همیشه به جامعه داوری احترام گذاشتهام و قضاوت در این دیدار هم خوب بود.
حدادیفر در پایان درباره سبک بازی تیمش تصریح کرد: فوتبال تیم ما مشخص است. گلگهر بیشتر مستقیم بازی میکرد و ما مجبور بودیم دفاع کنیم، اما سبک بازی ما شناور و منعطف است تا بتوانیم با توجه به شرایط بازی بهترین عملکرد را ارائه دهیم.