گل‌گهر ۱-۲ ذوب آهن؛ شاگردان حدادی‌فر از بحران فاصله گرفتند

گل‌گهر ۱-۲ ذوب آهن؛ شاگردان حدادی‌فر از بحران فاصله گرفتند
تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در ادامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر موفق شد با پیروزی دو بر یک مقابل گل‌گهر سیرجان، دومین برد فصل خود را به دست آورد و چند پله در جدول رده‌بندی صعود کند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با پیروزی دو بر یک شاگردان قاسم حدادی‌فر به پایان رسید.

در این دیدار، ذوب‌آهن با گل آرش قادری در دقیقه ۲۹ از حریف خود پیش افتاد، اما گل‌گهر در دقیقه ۵۲ توسط مهدی تیکدری نتیجه را به تساوی کشاند. در ادامه پدرام قاضی‌پور در دقیقه ۶۷ بار دیگر برای ذوب‌آهن گلزنی کرد تا تیم اصفهانی در خانه حریف به برتری برسد.

ذوب‌آهن که در چهار مسابقه گذشته خود سه تساوی و یک شکست را تجربه کرده بود و در رتبه پانزدهم جدول قرار داشت، با کسب سه امتیاز این دیدار توانست چند پله در جدول صعود کند و از قعر فاصله بگیرد. این برد همچنین مانع از آن شد که گل‌گهر با پیروزی در این مسابقه به جایگاه دوم جدول و هم‌امتیازی با استقلال صدرنشین برسد. شاگردان مهدی تارتار با این شکست، دومین ناکامی خود در سه هفته اخیر را تجربه کردند.

قضاوت این مسابقه را فرهاد امینی بر عهده داشت. او در جریان بازی به رضا اسدی از گل‌گهر و آرش قادری و پارسا جعفری از ذوب‌آهن کارت زرد نشان داد.

