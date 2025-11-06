توقف ملوان مقابل شمس آذر در دیداری جنجالی با فرصت سوزی عبدی

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملوان بندر انزلی و شمس آذر قزوین از ساعت 16:30 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی آغازگر هفته دهم لیگ برتر فوتبال بودند که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

این دیدار داشت با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه می‌یافت، اما در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم آن اتفاقات زیادی رقم خورد. پس از برخورد توپ با دست‌ مدافع شمس آذر در دقیقه 7+90، داور صحنه را با کمک داور ویدیویی مورد بازبینی قرار داد و پس از بررسی به سود ملوانی‌ها اعلام پنالتی کرد، اما مهدی عبدی مهاجم ملوان قدر این فرصت را ندانست و ضربه‌اش توسط علیرضا جعفرپور دفع شد تا تابلوی نتیجه بازی همان صفر - صفر را نشان دهد.

شبیر بهروزی قضاوت این دیدار را برعهده داشت که محمد پاپی، غلامرضا ثابت ایمانی و سعید کریمی از ملوان و رضا محمدی و محمدجواد آزاده را با کارت زرد جریمه کرد.

محمدجواد آزاده که کارت زرد اول خود را در دقیقه 55 دریافت کرد، پس از درگیری لفظی ادامه‌دار با داور در دقیقه 56 کارت زرد دوم خود را دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

وحید رضایی سرمربی شمس آذر هم که یک کارت زرد دریافت کرده بود، پس از اعلام پنالتی به سود ملوان و اعتراض به داور با دریافت کارت زرد دوم خود اخراج شد تا در بازی هفته بعد تیمش مقابل پرسپولیس در قزوین، غایب بزرگ قزوینی‌ها باشد.

اعتراضات بیش‌ از حد رضایی باعث شد تا دقایق تلف‌شده این بازی جنجالی شود و تمام نیمکت‌نشینان شمس آذر نسبت به قضاوت بهروزی معترض بودند.

