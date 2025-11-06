برتری ذوبآهن مقابل گلگهر در نیمه اول
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در پایان نیمه نخست دیدار برابر گلگهر سیرجان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر، با تک گل آرش قادری از حریف خود پیش افتاد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای گلگهر سیرجان و ذوبآهن اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در ورزشگاه اختصاصی گلگهر به مصاف یکدیگر رفتند؛ دیداری که اهمیت زیادی برای هر دو تیم داشت و نیمه نخست آن با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان قاسم حدادیفر پایان یافت.
ذوبآهن که برای دوری از منطقه پایین جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم داشت، در دقیقه ۳۰ به گل رسید. سانتر دقیق محمدرضا شوشتری از روی ضربه کرنر با ضربه سر خطرناک شایان مصلح همراه شد و واکنش ناقص فرزین گروسیان موجب شد توپ در مقابل آرش قادری قرار گیرد تا او با ضربهای دقیق دروازه گلگهر را باز کند.
پس از این گل، شاگردان مهدی تارتار برای جبران نتیجه حملات متعددی روی دروازه مهمان ترتیب دادند. مهدی تیکدری با شوتی سنگین از پشت محوطه جریمه و امید حامدیفر با ضربه والی از داخل محوطه دروازه ذوبآهن را تهدید کردند، اما درخشش پارسا جعفری درون دروازه تیم اصفهانی مانع از باز شدن دروازه شد.
در نهایت نیمه نخست با همان تک گل آرش قادری به سود ذوبآهن خاتمه یافت تا شاگردان حدادیفر با انگیزه حفظ برتری و کسب دومین پیروزی فصل، نیمه دوم را آغاز کنند.