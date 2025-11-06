اخباری: مقابل آلومینیوم محکوم به برد هستیم

به گزارش ایلنا، نشست خبری محمدسعید اخباری، سرمربی تیم چادرملو اردکان، پیش از دیدار این تیم مقابل آلومینیوم اراک برگزار شد. او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: با یکی از تیم‌های خوب و منسجم لیگ بازی داریم. آلومینیوم در سال‌های اخیر همواره تیمی سازنده بوده و بازیکنان جوان بااستعدادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است. امسال هم چند بازیکن جوان و باکیفیت در ترکیب آن‌ها حضور دارند. تیمی جنگنده هستند و ما از این ویژگی آن‌ها آگاهیم.

اخباری افزود: این دومین دیدار خانگی ماست و بازیکنانم می‌دانند که باید برای کسب سه امتیاز بجنگند. پس از بازی سنگین مقابل مس رفسنجان، تلاش کردیم ریکاوری خوبی انجام دهیم تا به آمادگی لازم برسیم. امیدوارم با تلاش، جنگندگی و حمایت هواداران، بتوانیم غیرت یزدی را در زمین به نمایش بگذاریم. از تمام هواداران در سراسر استان می‌خواهم فردا به ورزشگاه بیایند تا کنار هم روز خوبی را رقم بزنیم.

سرمربی چادرملو در ادامه درباره وضعیت بازیکنان مصدوم گفت: بازیکن محروم نداریم اما چند مصدوم داریم که وضعیت‌شان پس از اعلام نتایج آزمایش‌های پزشکی مشخص می‌شود. مصدومیت ادسون ماردن برطرف شده اما باید شرایط بدنی او را با کادر فنی بررسی کنیم تا ببینیم آماده بازی هست یا نه.

وی درباره عملکرد رنه بوبو و نظر برخی هواداران مبنی بر بازی دادن به او در نیمه دوم توضیح داد: بوبو یکی از آماده‌ترین بازیکنان تیم است. در بازی گذشته دوندگی بالایی داشت و نیازی به تعویضش نبود. در نهایت باید بپذیریم که نمی‌توان همه هواداران را راضی نگه داشت. تصمیمات فنی بر اساس شرایط مسابقه گرفته می‌شود.

اخباری در ادامه با اشاره به شرایط رقابتی لیگ برتر گفت: با برگزاری بازی فردا، تقریباً یک‌سوم لیگ سپری می‌شود. تیمی در پایان موفق خواهد بود که از نظر ذهنی سرسخت‌تر از بقیه باشد. تاکتیک و آمادگی بدنی اهمیت دارند اما سرسختی ذهنی عامل اصلی موفقیت است. باید مدیران، بازیکنان، مربیان و حتی هواداران این ویژگی را داشته باشند.

او با اشاره به نزدیکی سطح تیم‌ها افزود: در این فصل اگر تنها یک هفته نتیجه نگیری، ممکن است جایگاهت را از دست بدهی. نمونه‌اش آلومینیوم است که سه بازی ابتدایی را باخت اما با چهار پیروزی پیاپی به صدر جدول رسید. برای همین باید وقتی به مدار موفقیت رسیدی، آن را حفظ کنی. پیش‌بینی من این است که از هفته دهم، چهره واقعی لیگ مشخص شود و سپس با شروع جام حذفی و فیفادی، شرایط جدیدی برای تیم‌ها رقم بخورد.

سرمربی چادرملو درباره هدف تیمش در ادامه فصل اظهار داشت: هدف ما این است که در هر بازی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم. سال گذشته هم نوساناتی داشتیم اما این نخستین بار است که چنین جایگاهی را تجربه می‌کنیم. با این حال، هیچ فشاری برای کسب سهمیه یا رتبه خاصی وجود ندارد. تمام تلاش‌مان این است که هواداران راضی باشند و با لبخند ورزشگاه را ترک کنند. همین مردم در روزهای شکست هم ما را تشویق کردند، چون دیدند تیم فوتبال بازی می‌کند. در دو بازی اخیر نمایش بهتری داشتیم و امیدوارم فردا با پیروزی بتوانیم پاسخ محبت آن‌ها را بدهیم.

