پیروز قربانی: نشستهای خبری پیش از بازی بیفایده است و وقت مربیان را تلف میکند
سرمربی تیم فجر سپاسی پیش از دیدار برابر مس رفسنجان در هفته دهم لیگ برتر، با انتقاد از برگزاری نشستهای خبری پیش از مسابقات، این جلسات را بیفایده و زمانبر توصیف کرد و گفت که چنین برنامههایی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری پیروز قربانی، سرمربی فجر سپاسی، پیش از مصاف این تیم با مس رفسنجان در حالی برگزار شد که بیشتر صندلیهای سالن کنفرانس خالی بود. قربانی در آغاز صحبتهای خود با لحنی طنازانه گفت: سلام عرض میکنم خدمت صندلیهای خالی؛ تا به حال اینهمه صندلی خالی را یکجا ندیده بودم.
او درباره دیدار پیش رو اظهار داشت: مس رفسنجان تیمی باتجربه و از نظر فنی قابل احترام است. جایگاه فعلی آنها در جدول نباید باعث غفلت ما شود. از اشتباه بازی گذشته برابر استقلال خوزستان درس گرفتهایم و باید با تمرکز کامل وارد زمین شویم تا عملکردی مطلوب داشته باشیم.
قربانی در ادامه، با انتقاد از روند برگزاری نشستهای خبری پیش از مسابقات، گفت: از سازمان لیگ درخواست دارم برای این مصاحبههای بیثمر فکری کند. من را از آنسوی شهر آوردهاند تا در جلسهای شرکت کنم که تقریباً هیچ خبرنگاری حضور ندارد. در کشورهای اروپایی، چنین نشستهایی به دلیل مسائل اسپانسری برگزار میشود، اما در اینجا خروجی مشخصی ندارد و فقط وقت مربیان را میگیرد.
وی افزود: باشگاه من را ملزم کرده در این جلسات حاضر شوم تا جریمه نشوم، وگرنه شخصاً تمایلی به حضور ندارم. پیش از بازی چه چیز تازهای برای گفتن وجود دارد؟ بعد از مسابقه همهچیز روشن میشود و رسانهها هم حضور دارند تا درباره عملکرد تیم گفتوگو کنیم.
سرمربی فجر سپاسی در بخش دیگری از صحبتهای خود به حواشی اخیر پیرامون تیمش اشاره کرد و گفت: از نوجوانی در یکی از پرهوادارترین تیمهای آسیا فوتبال بازی کردهام و میدانم هوادار واقعی چه رفتاری دارد. هوادار واقعی در روزهای سخت کنار تیمش میماند. همانطور که فرگوسن گفته، کسی که در روزهای سخت پشت تیمش نمیایستد، در روزهای پیروزی هم حقی ندارد کنار آن باشد.
او افزود: در هفتههای گذشته، برخی فضای نامطلوبی علیه من و چند بازیکن فصل قبل ایجاد کردند؛ افرادی که شناختی از فوتبال ندارند، اتهاماتی مطرح کردند که ناعادلانه بود. من فیلمی از فصل گذشته دارم که هر وقت احساس میکنم تعریفها ممکن است مرا مغرور کند، آن را میبینم. همان زمانی که با شعار "حیا کن، رها کن" روبهرو شدم. دیدن آن فیلم یادآور تلاش و انگیزه برایم است.
قربانی با اشاره به نقش هواداران گفت: بسیاری از هواداران فجر سپاسی عاشقانه تیمشان را دوست دارند، اما برخی دیگر صرفاً از سر سرگرمی درباره تیم قضاوت میکنند. همیشه به بازیکنانم گفتهام که نه از تعریفها مغرور شوند و نه از انتقادها برنجند. من خودم به اندازه کافی اهل نقد و تذکر هستم.
وی در پایان با اشاره به شرایط تیمش اظهار داشت: در یکی دو هفته اخیر صحبتهایی مطرح شد که تیم را آزار داد، اما ما بر اساس فلسفه و استراتژی مشخصی پیش میرویم. لیگ برتر شبیه یک ماراتن طولانی است؛ ممکن است گاهی به جمع بالانشینان برویم و گاهی پایینتر بیاییم، اما نه تمجیدها و نه انتقادها در کار ما تأثیری ندارد. هدف ما ارائه فوتبال باکیفیت و دستیابی به نتایج مطلوب در چارچوب برنامه باشگاه است.