اعلام ترکیب دو تیم ملوان و شمس آذر

ترکیب دو تیم ملوان و شمس آذر مشص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:30 امروز دو تیم ملوان و شمس آذر قزوین در هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران بندرانزلی بمصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب ملوان برابر شمس‌آذر

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، سعید کریمی، جعفر سلمانی، عباس حبیبی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، فرهان جعفری و علیرضا رمضانی

ترکیب شمس‌آذر برابر ملوان

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، هومن ربیع‌زاده، صائب محبی، فرزین معامله‌گری، محمدجواد آزاده، امیرمحمد محکم‌کار، داریوش شجاعیان، امیر محمد نسایی، محمدمیلاد سورگی و رضا محمدی

