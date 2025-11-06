هفته دهم لیگ برتر؛
اعلام ترکیب دو تیم ملوان و شمس آذر
ترکیب دو تیم ملوان و شمس آذر مشص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:30 امروز دو تیم ملوان و شمس آذر قزوین در هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران بندرانزلی بمصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم به شرح زیر است:
ترکیب ملوان برابر شمسآذر
فرزاد طیبیپور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، سعید کریمی، جعفر سلمانی، عباس حبیبی، حسین صادقی، محمد پاپی، محمد علینژاد، فرهان جعفری و علیرضا رمضانی
ترکیب شمسآذر برابر ملوان
علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، هومن ربیعزاده، صائب محبی، فرزین معاملهگری، محمدجواد آزاده، امیرمحمد محکمکار، داریوش شجاعیان، امیر محمد نسایی، محمدمیلاد سورگی و رضا محمدی