به گزارش ایلنا، اولین نشست مطبوعاتی اوسمار لوس ویه‌را، سرمربی برزیلی پرسپولیس، پیش از دیدار حساس مقابل استقلال خوزستان، با استقبال خوب خبرنگاران همراه بود. ویه‌را با لحنی صریح و پاسخ‌های کوتاه، ضمن بررسی شرایط تیم و حریف، تأکید کرد که پرسپولیس برای کسب جام قهرمانی آماده است، اما این مسیر را ساده نمی‌داند.

اوسمار همچنین از هواداران پرشور پرسپولیس درخواست کرد تا با حضور پررنگ خود در ورزشگاه، انرژی لازم را به تیم تزریق کنند. در ادامه، جزئیات صحبت‌های سرمربی جدید سرخ‌پوشان را می‌خوانید:

اوسمار در ابتدای صحبت‌های خود گفت:«عصر همگی بخیر. خیلی خوشحالم که شما را اینجا می‌بینم. چهره‌هایی هستید که قبلاً دیدم و خوشحالم که در کنار شما هستم. امیدوارم در این مدت یک رابطه خوب و مودبانه و حرفه‌ای داشته باشیم و رو به جلو حرکت کنیم.»

سرمربی پرسپولیس در واکنش به اعتصاب بازیکنان استقلال خوزستان، تأکید کرد:«من زیاد به چیزهایی که در تیم‌های دیگر وجود دارد توجه نمی‌کنم و تمرکزم روی کارهایی است که خودمان انجام می‌دهیم. الان تنها چیز مهم این است که بازیکنان پرسپولیس بدانند چه می‌خواهند و بازی‌ای که تماشاگران دوست دارند، انجام بدهند. من بازی‌های لیگ ایران را دنبال می‌کردم و می‌دانم این فصل چقدر بازی‌ها سخت و نزدیک بوده است.»

ویه‌را با اشاره به شکست پرسپولیس مقابل حریف پیش رو در فصل گذشته، ابراز امیدواری کرد که آن اتفاق تکرار نشود:«بعضی از بازی‌ها و بعضی لحظات در ذهن‌ها می‌ماند، نه فقط برای تماشاگران، بلکه برای ما کادرهایی که آنجا در زمین بودیم. امیدوارم که دوباره اتفاقی که سال قبل رخ داد، پیش نیاید و تیم ما بتواند یک بازی خوب و متعادل انجام بدهد تا به هدف‌مان که سه امتیاز است، برسیم. به نظرم این فصل لیگ ایران خیلی لیگ سختی است. هر دو تیم امتیاز برابر دارند و استقلال خوزستان هم نشان داده تیمی است که می‌داند چطور از مهره‌هایش استفاده کند. ما باید بازی خودمان را انجام بدهیم و از نقاط قوت خودمان استفاده کنیم تا یک بازی خوب ارائه کنیم.»

سرمربی برزیلی پرسپولیس انتظارات بالای هواداران را به دلیل قهرمانی‌های پیشین منطقی دانست و افزود:«انتظاراتی که تماشاگران از ما دارند، چون دفعه آخری که من اینجا بودم قهرمان شدیم، زیاد است و همان قهرمانی است، اما این یک جاده صاف نیست و پیچ و خم دارد. من از تماشاگران درخواست دارم در این مسیر کنار ما باشند و در استادیوم حضور پیدا کنند.»

اوسمار در مورد ترکیب کادر فنی جدید خود توضیح داد:«آقای رافائل تولدو دستیار من است که سری قبل هم حضور داشت. آقای وندل آنالیزور من هستند و قبلاً در بوریرام با من کار می‌کردند. آقای جولیانو بدنساز من هم دوشنبه به ایران خواهد رسید. ما بعد از بازی فردا سه روز استراحت خواهیم داشت تا بازیکنان از لحاظ ذهنی آماده شوند و از سه‌شنبه به تمرین بازخواهیم گشت و بعد برای دیدار تراکتور آماده می‌شویم.»

وی در پاسخ به سؤال درباره وضعیت دستیاران قبلی تیم تأکید کرد که تنها آقای هاشمیان از کادرفنی قبلی جدا شده‌اند و سایر اعضا حضور دارند:«از کادرفنی قبلی فقط آقای هاشمیان رفتند و دوستان همه هستند. آقا کریم [باقری] دوست من هستند و باهم کار کردیم. سیدجلال [حسینی] هم همینطور و غیر از مسائل کاری دوست من است. من به خودم اجازه نمی‌دهم قبل از اینکه فردی را بشناسم بخواهم تغییراتی اعمال کنم.»

اوسمار در پایان درباره وضعیت کلی پرسپولیس گفت که پیش از قبول پیشنهاد، تیم را کاملاً مورد مطالعه قرار داده است:«من قبل از اینکه پیشنهاد پرسپولیس را قبول کنم، روی تیم مطالعه کردم و بازیکنان را دیدم و شرایط را می‌دانستم. بازیکنان را می‌شناختم و می‌دانستم چه مهره‌هایی داریم. اگر بخواهیم به شناسنامه پرسپولیس برسیم و تیم‌مان چیزی که می‌خواهیم شود، شاید مدتی طول بکشد، اما مطمئنم بردها کمک می‌کنند و می‌توانیم به هدفی که من و تیم داریم، دست پیدا کنیم.»

