رسمی: حسن یزدانی به استقلال پیوست

حسن یزدانی با عقد قراردادی رسمی به باشگاه استقلال برای شرکت در لیگ برتر کشتی پیوست.

به گزارش ایلنا، بعد از مذاکرات طولانی و توافقی که طی روزهای اخیر صورت گرفت، بالاخره امروز رسما حسن یزدانی با حضور‌ در باشگاه استقلال و بعد از دیدار با تاجرنیا به جمع آبی ها پیوست.

حسن یزدانی در سال های گذشته در حالی که همواره در مسابقات جهانی و المپیک عضو ثابت تیم ملی بوده، اما علاقه زیادی به شرکت در لیگ برتر نشان داده و به جز دفعات معدودی سعی کرده یکی از تیم های حاضر در لیگ را انتخاب کند. با توجه به تعداد مدال های جهانی و المپیک یزدانی و بدون شکست بودن او در داخل کشور، این نابغه جویباری کشتی ایران شاه ماهی نقل و انتقالات لیگ برتر کشتی آزاد لقب گرفته است.

حتی برخی از تیم ها در سال های اخیر حاضر بودند برای اینکه بیشتر بتوانند از نظر رسانه ای و تبلیغاتی در لیگ برتر کشتی مطرح شوند، حسن یزدانی را جذب کنند و او برایشان در یک کشتی روی تشک برود. البته که یک سال این اتفاق هم برای یک تیم آملی رخ داد که حسن یزدانی را جذب کرد و این کشتی گیر با توجه به شرایط فنی خود حتی روی تشک هم نرفت و فقط همراه با این تیم در اردوها و مسابقات حضور داشت.

امسال هم با اینکه کمتر کسی تصور می کرد حسن یزدانی لیگ برتر را بعد از بیش از یک سال برای بازگشت به تشک کشتی انتخاب کند، حضور تیم استقلال در لیگ برتر و همچنین انتخاب جویبار به عنوان شهری که استقلالی ها از طریق آن در لیگ برتر حاضر شدند، حسن یزدانی را ترغیب کرد تا پای به این رقابت ها بگذارد.

البته هنوز شرایط وزنی حسن یزدانی مشخص نیست و باید دید او با توجه به افزایش وزن خود وزن 92 کیلو را برای بازگشت به تشک کشتی انتخاب می کند یا در وزن 97 کیلو روی تشک می رود. خیلی ها منتظر هستند تا ورژن جدید یزدانی را بعد از این مصدومیت طولانی و دردسرساز مشاهده کنند و مطمئن شوند که او بار دیگر می تواند در رقابت های سنگینی مثل جهانی و المپیک روی تشک برود. 

