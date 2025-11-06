اعلام داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران به شرح زیر است:

*یکشنبه 18 آبان

سنگین ماشین ایستا البرز – گل گهر سیرجان

فاطمه نصیری – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – سلاله جوادی

ناظر: معصومه شکوری

نماینده کردستان (یاسام) – پالایش گاز ایلام

الهه سینکایی – سحر ورمرزیاری – ژیلا محرمی – زهره اسکندری

ناظر: زینب منادیان زاده

آوا تهران – پرسپولیس

مائده جعفری – حدیثه مهدوی – ژاله طوفان پور – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: انسیه خباز مافی نژاد

فرا ایستاتیس کران – سپاهان

زهرا رئیسی – فاطمه صالح آبادی – عاطفه محمدی – راحیل افشاریان

ناظر: سلطنت نوروزی

خاتون بم – ملوان بندرانزلی

سحر بی باک -نیلوفر محمدخانی – الهام آذرگشسب – راحله پشابادی

ناظر: علیرضا کهوری

