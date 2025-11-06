اعلام داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران به شرح زیر است:
*یکشنبه 18 آبان
سنگین ماشین ایستا البرز – گل گهر سیرجان
فاطمه نصیری – ریحانه شیرازی – صفیه خلیلی – سلاله جوادی
ناظر: معصومه شکوری
نماینده کردستان (یاسام) – پالایش گاز ایلام
الهه سینکایی – سحر ورمرزیاری – ژیلا محرمی – زهره اسکندری
ناظر: زینب منادیان زاده
آوا تهران – پرسپولیس
مائده جعفری – حدیثه مهدوی – ژاله طوفان پور – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
فرا ایستاتیس کران – سپاهان
زهرا رئیسی – فاطمه صالح آبادی – عاطفه محمدی – راحیل افشاریان
ناظر: سلطنت نوروزی
خاتون بم – ملوان بندرانزلی
سحر بی باک -نیلوفر محمدخانی – الهام آذرگشسب – راحله پشابادی
ناظر: علیرضا کهوری