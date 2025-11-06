خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ یک

اعلام اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ یک
اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ یک باشگاه های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

تیم آریو اسلامشهر: احمد فیض کریملو و میثم آرمیان مربیان محروم به دلیل اخراج

تیم بعثت کرمانشاه: ابراهیم اشکش سرمربی و کاظم کرامتی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پالایش نفت بندرعباس: داریوش اسفندیاری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار و علی فتحی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم شهرداری نوشهر: فریبرز حناچی مربی و فرزاد جعفری بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم فرد البرز: سیامک درگاهی مربی و محمد بیرانوند بازیکن محروم به دلیل اخراج و علی کشاورز مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم صنعت نفت آبادان: مرتضی بچاری زاده مربی محروم به دلیل اخراج

تیم نفت و گاز گچساران: حسین پرهون مدیر تیم محروم به دلیل مجموع اخطار و علی گودرزی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم نود ارومیه: احمد رستمی مربی و حسن مصطفی زاده تدارکات محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم هوادار: ارسطو محمدی مربی محروم به دلیل اخراج و علی طهماسبی مدیر تیم محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس کرمان: امید پورفنبری رای انضباطی

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی  که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند. 

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

