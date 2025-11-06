خبرگزاری کار ایران
اتفاق ناخوشایند برای مدال آور سبک وزن فرنگی؛

پیام احمدی: خدا را شکر عمل به خوبی پیش رفت و شرایط مطلوبی دارم

پیام احمدی دارنده مدال نقره وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان عمل جراحی آپاندیس کرد.

به گزارش ایلنا، این کشتی گیر جوان اهل ایذه در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی، در مورد اتفاق پیش آمده گفت: از روز شنبه گذشته از  ناحیه شکم احساس درد می کردم اما تصورم بر این بود که فقط یک دل درد ساده است.

وی که تمرینات خود را در ایذه برگزار می کند، ادامه داد: دوشنبه تمرین خاک داشتم که نتوانستم از فشار درد  تمرین کنم و با توصیه ملک محمد بویری مربی ام، آزمایش سونوگرافی انجام دادم و متوجه شدم که آپاندیسم به شدت ورم کرده است.

احمدی تصریح کرد: به دلیل شرایط حادی که داشتم با مساعدت پزشک جراح ساعت 4 صبح روز سه شنبه جراحی کردم و الان هم خدا را شکر  بهتر هستم.

وی در مورد زمان بازگشتش به تمرینات خاطرنشان کرد: پس از طی دوران نقاهت حدود یک ماه دیگر می توانم تمریناتم را روی تشک آغاز کنم.

جامعه کشتی کشور برای این فرنگی کار جوان و خوش آتیه آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارد.

