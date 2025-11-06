خبرگزاری کار ایران
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک توکیو

محمدرضا گرایی مدال خود را به کودک معلول اهداء کرد

ابوالفضل پسر بدسرپرست و ورزشکاری که از ناحیه دو پا معلول است، در اینستاگرام پیامی را برای محمدرضا گرایی فرستاد و این قهرمان المپیک و جهان قول داد که او را ببیند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمدرضا گرایی دیشب به وعده خود عمل کرد و همراه با ساسان خوبیاری رئیس و دیگر مسئولان هیئت کشتی استان فارس به این مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست رفت و با ابوالفضل دیدار کرد. گرایی ضمن خوش و بش با کودکان این مرکز، مدال طلای لیگ پادوبنی خود را به ابوالفضل اهداء کرد.

مسئولان هیئت کشتی استان فارس نیز  قول حمایت از این کودکان را برای حضور در ورزش  به ویژه کشتی دادند.

