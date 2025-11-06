ورود وزیر ورزش به ریاض با استقبال معاون وزیر ورزش عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی اسلامی بامداد امروز (پنجشنبه) وارد شهر ریاض شد.

عبدالعزیز السعد معاون وزیر ورزش عربستان و عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در مراسم استقبال از دکتر دنیامالی حضور پیدا کردند.

دکتر دنیامالی به دعوت رسمی وزیر ورزش عربستان فردا شب در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی اسلامی شرکت خواهد کرد.

