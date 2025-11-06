خبرگزاری کار ایران
فلیک: یامال عالی بود اما ما یک تیم هستیم

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، پس از تساوی تیمش برابر بروژ در لیگ قهرمانان اروپا، از عملکرد شاگردانش ابراز نارضایتی کرد و بر لزوم پیشرفت در جنبه‌های دفاعی و میانه میدان تأکید داشت.

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک پس از توقف بارسلونا در زمین بروژ گفت: بازی آسانی نبود. موقعیت‌هایی داشتیم، اما حریف خوب دفاع کرد و در عین حال در حمله هم خطرناک بود. ما در پرس توپ موفق نبودیم و دوئل‌های زیادی را، به‌ویژه در میانه میدان، از دست دادیم.

سرمربی آلمانی بارسا با اشاره به کاستی‌های تیمش افزود: وقتی توپ را در اختیار نداریم، باید شدت و جنگندگی بیشتری نشان دهیم. باید هوشیارتر باشیم، مخصوصاً زمانی که حریف با چند لمس ساده موقعیت‌سازی می‌کند. دفاع باید از میانه زمین شروع شود، نه فقط از خط عقب. در این بخش‌ها باید پیشرفت کنیم.

او در پایان درباره عملکرد لامین یامال گفت: از نظر من نکته اصلی این است که ما یک تیم هستیم. درست است که لامین نمایش بسیار خوبی داشت، اما همه باید خوب بازی کنند تا تیم موفق شود.

 

