لیگ قهرمانان اروپا؛

پیروزی اینتر و منچسترسیتی در شب توقف بارسلونا

کد خبر : 1710219
در شب پیروزی تیم‌های منچسترسیتی و اینتر، دورتموند باخت و بارسلونا در خانه کلوب‌بروژ متوقف شد.

به گزارش ایلنا، در مهمترین بازی شب دوم و آخر هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 تیم فوتبال منچسترسیتی از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) میزبان بوروسیا دورتموند در ورزشگاه اتحاد بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 4 بر یک شکست دهد.

برای سیتی در این بازی؛ فیل فودن بریس (22 و 57) کرد و دیگر گل‌های این تیم نیز توسط ارلینگ هالند (29) و رایان چرکی (1+90) به ثمر رسیدند. تک گل زنبورها را نیز والدمار آنتون (72) زد.

در بازی همزمان؛ اینتر در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان غیرت قزاقستان بود و در پایان به برتری 2 بر یک رسید. این چهارمین برد پیاپی اینتری‌ها در کنار بایرن مونیخ و آرسنال در فصل جاری UCL بوده تا هر سه تیم (به ترتیب؛ بایرن، آرسنال و اینتر) با 12 امتیاز کامل رده‌های بالای جدول فاز لیگی را اشغال کنند.

لائوتارو مارتینس (45) و کارلوس آگوستو (67) برای نراتزوری در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی؛ بارسلونا در خانه کلوب‌بروژ به میدان رفت و با تساوی 3-3 متوقف شد.

برای بلوگرانا در این مسابقه؛ فران تورس (8)، لامین یامال (61) و زولیس (77-گل‌به‌خودی) گلزنی کردند.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

آژاکس صفر - گالاتاسرای 3

بنفیکا صفر - لورکوزن یک

مارسی صفر - آتالانتا یک

نیوکاسل 2 - اتلتیک‌بیلبائو صفر

بدین ترتیب؛ پرونده هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 بسته شد و تیم های بایرن مونیخ، آرسنال و اینتر هر سه با 12 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جدول فاز لیگی قرار گرفتند.

