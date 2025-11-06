لیگ قهرمانان اروپا؛
پیروزی اینتر و منچسترسیتی در شب توقف بارسلونا
در شب پیروزی تیمهای منچسترسیتی و اینتر، دورتموند باخت و بارسلونا در خانه کلوببروژ متوقف شد.
به گزارش ایلنا، در مهمترین بازی شب دوم و آخر هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 تیم فوتبال منچسترسیتی از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) میزبان بوروسیا دورتموند در ورزشگاه اتحاد بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 4 بر یک شکست دهد.
برای سیتی در این بازی؛ فیل فودن بریس (22 و 57) کرد و دیگر گلهای این تیم نیز توسط ارلینگ هالند (29) و رایان چرکی (1+90) به ثمر رسیدند. تک گل زنبورها را نیز والدمار آنتون (72) زد.
در بازی همزمان؛ اینتر در ورزشگاه خانگی خود، سنسیرو میزبان غیرت قزاقستان بود و در پایان به برتری 2 بر یک رسید. این چهارمین برد پیاپی اینتریها در کنار بایرن مونیخ و آرسنال در فصل جاری UCL بوده تا هر سه تیم (به ترتیب؛ بایرن، آرسنال و اینتر) با 12 امتیاز کامل ردههای بالای جدول فاز لیگی را اشغال کنند.
لائوتارو مارتینس (45) و کارلوس آگوستو (67) برای نراتزوری در این بازی گلزنی کردند.
در دیگر بازی؛ بارسلونا در خانه کلوببروژ به میدان رفت و با تساوی 3-3 متوقف شد.
برای بلوگرانا در این مسابقه؛ فران تورس (8)، لامین یامال (61) و زولیس (77-گلبهخودی) گلزنی کردند.
در سایر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
آژاکس صفر - گالاتاسرای 3
بنفیکا صفر - لورکوزن یک
مارسی صفر - آتالانتا یک
نیوکاسل 2 - اتلتیکبیلبائو صفر
بدین ترتیب؛ پرونده هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 بسته شد و تیم های بایرن مونیخ، آرسنال و اینتر هر سه با 12 امتیاز به ترتیب در ردههای اول تا سوم جدول فاز لیگی قرار گرفتند.