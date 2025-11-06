خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمربی الوحدات: تساوی برابر استقلال عادلانه نبود

سرمربی الوحدات: تساوی برابر استقلال عادلانه نبود
کد خبر : 1710218
لینک کوتاه کپی شد.

جمال محمود، سرمربی الوحدات اردن، پس از تساوی تیمش برابر استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا، نتیجه این دیدار را ناعادلانه توصیف کرد و از تلاش بازیکنان خود تمجید به عمل آورد.

به گزارش ایلنا،  جمال محمود، سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن، پس از تساوی یک بر یک برابر استقلال در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا، در نشست خبری گفت: از هوادارانمان که برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، عذرخواهی می‌کنم. از بازیکنان قهرمانم بابت عملکردشان سپاسگزارم؛ آن‌ها باوجود فشردگی شدید مسابقات، بازی بسیار خوبی ارائه دادند.

او افزود: با یک تساوی ناعادلانه زمین را ترک کردیم. چند بازیکنمان هم به‌دلیل فشردگی مسابقات داخلی، از ناحیه عضله دچار مصدومیت شدند. این موضوع بر عملکرد تیم تأثیر گذاشت.

محمود در پایان خاطرنشان کرد: برای کسب نتیجه دلخواه ریسک کردیم، اما در نهایت هرچه خواست خدا باشد همان اتفاق می‌افتد.

در همین حال، مهند سمرین، مهاجم الوحدات و بهترین بازیکن میدان، نیز گفت: تا دقایق پایانی برای برد تلاش کردیم و اشتباه است اگر کسی فکر کند الوحدات برای تساوی بازی می‌کند. عنوان بهترین بازیکن زمین برای من اهمیتی ندارد؛ تنها چیزی که اهمیت دارد پیروزی تیم و خوشحالی هواداران است. حمایت آن‌ها همیشه انگیزه‌بخش ماست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ