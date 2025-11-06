سرمربی الوحدات: تساوی برابر استقلال عادلانه نبود

به گزارش ایلنا، جمال محمود، سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن، پس از تساوی یک بر یک برابر استقلال در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا، در نشست خبری گفت: از هوادارانمان که برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، عذرخواهی می‌کنم. از بازیکنان قهرمانم بابت عملکردشان سپاسگزارم؛ آن‌ها باوجود فشردگی شدید مسابقات، بازی بسیار خوبی ارائه دادند.

او افزود: با یک تساوی ناعادلانه زمین را ترک کردیم. چند بازیکنمان هم به‌دلیل فشردگی مسابقات داخلی، از ناحیه عضله دچار مصدومیت شدند. این موضوع بر عملکرد تیم تأثیر گذاشت.

محمود در پایان خاطرنشان کرد: برای کسب نتیجه دلخواه ریسک کردیم، اما در نهایت هرچه خواست خدا باشد همان اتفاق می‌افتد.

در همین حال، مهند سمرین، مهاجم الوحدات و بهترین بازیکن میدان، نیز گفت: تا دقایق پایانی برای برد تلاش کردیم و اشتباه است اگر کسی فکر کند الوحدات برای تساوی بازی می‌کند. عنوان بهترین بازیکن زمین برای من اهمیتی ندارد؛ تنها چیزی که اهمیت دارد پیروزی تیم و خوشحالی هواداران است. حمایت آن‌ها همیشه انگیزه‌بخش ماست.

