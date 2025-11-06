به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال چلسی در دیداری خارج از خانه برابر قره‌باغ جمهوری آذربایجان به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد. در این دیدار که در باکو برگزار شد، اِستوِائو ویلیان ابتدا چلسی را پیش انداخت، اما میزبان با دو گل متوالی پیش افتاد. در نیمه دوم نیز آلخاندرو گارناچو، بازیکن تعویضی آبی‌ها، گل تساوی را به ثمر رساند.

انزو مارسکا، سرمربی چلسی، پس از پایان مسابقه در نشست خبری گفت: هدف ما همیشه اجرای برنامه‌ای مشخص است. بازی را خوب شروع کردیم و گل زدیم، اما دو گل ساده دریافت کردیم. تفاوت اصلی امشب در نحوه عملکرد در محوطه‌ها بود. در محوطه خودمان باید تمرکز بیشتری داشته باشیم و در محوطه حریف، موقعیت‌ها را با دقت تمام کنیم.

او در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات متعدد در ترکیب اصلی توضیح داد: برخی بازیکنان نیاز به استراحت داشتند. نمی‌توانند هر سه روز بازی کنند. به چند نفر از جمله انزو فرناندز، مویسس کایسدو و مالو گوستو استراحت دادیم تا از نظر بدنی ریکاوری کنند. وقتی تیم می‌برد کسی از ترکیب حرفی نمی‌زند، اما وقتی نتیجه نگرفتیم، همه درباره‌اش سؤال می‌کنند. حالا مهم‌ترین چیز بازیابی انرژی تا دیدار شنبه است.

مارسکا درباره مصدومیت رومئو لاویا گفت: واقعاً ناراحت‌کننده است، چون مدت زیادی از میادین دور بوده. هنوز نوع دقیق مصدومیت مشخص نیست، اما به نظر نمی‌رسد همسترینگ او باشد؛ احتمالاً عضله چهارسر ران آسیب دیده است.

سرمربی چلسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تمجید از حریف افزود: قره‌باغ تیم سازمان‌یافته‌ای است و به‌ویژه در خانه شکست‌دادنش دشوار است. در مجموع اشتباهات ما ربطی به سن بازیکنان ندارد. تفاوت بازی در جزئیات محوطه‌ها بود؛ گل‌هایی که خوردیم ساده بودند و در محوطه حریف هم باید بی‌رحم‌تر عمل کنیم.

