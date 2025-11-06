خبرگزاری کار ایران
ساپینتو: از نتیجه برابر الوحدات راضی نیستیم
کد خبر : 1710208
ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پس از تساوی یک بر یک برابر الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا گفت تیمش برای کسب پیروزی به میدان آمده بود و از نتیجه به‌دست‌آمده رضایت ندارد.

به گزارش ایلنا،  ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از تساوی یک بر یک شاگردانش مقابل الوحدات اردن در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: نتیجه مساوی آن چیزی نبود که برایش برنامه داشتیم. برای سه امتیاز به اینجا آمدیم، اما می‌دانستیم بازی کردن در اردن آسان نیست. المحرق هم در همین ورزشگاه شکست خورده و الوصل با یک گل الوحدات را برده بود.

او افزود: تیم حریف جنگنده و پرتلاش بود و بازیکن سرعتی آنها، شماره ۱۱ (مهند سمرین)، در خط حمله عملکرد خوبی داشت. کنترل توپ‌های پشت دفاع سخت بود. با این حال نزدیک به ۶۰ درصد مالکیت توپ در اختیار ما بود. البته در پنج دقیقه پایانی حریف می‌توانست گل دوم را بزند، اما زمان کافی برای جبران نداشت. از نتیجه ناامید هستیم و حالا سرنوشت صعود دست خودمان نیست. دو بازی باقی مانده داریم که یکی از آنها مقابل رقیب مستقیم ماست و برای هر سه امتیاز می‌جنگیم.

سرمربی استقلال درباره عملکرد تیم داوری گفت: قضاوت داور برای هر دو تیم خوب بود و به او و همکارانش تبریک می‌گویم. فقط در یک صحنه که مطمئن نیستم خطا داخل یا بیرون از محوطه بود، شاید اشتباه رخ داده باشد، اما هنوز صحنه را ندیده‌ام.

ساپینتو در پایان تأکید کرد: در ۸۸ دقیقه از بازی بهتر از حریف بودیم و فرصت‌های متعددی داشتیم. باید در استفاده از موقعیت‌ها مؤثرتر عمل می‌کردیم، اما فرصت‌ها را از دست دادیم و در نهایت اجازه دادیم بازی از دستمان برود.

