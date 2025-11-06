پس از تساوی مقابل الوحدات
تغییر معادلات صعود استقلال؛ آبیها به چند امتیاز نیاز دارند؟
نتایج دیدار الوصل و المحرق و همچنین تساوی ۱-۱ استقلال مقابل الوحدات اردن، جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا را وارد فاز جدیدی از رقابت کرده است.
به گزارش ایلنا، با تساوی ۱-۱ استقلال برابر الوحدات اردن، کار صعود نماینده ایران به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا، پیچیدهتر و حساستر از پیش شد. پیش از این دیدار، تساوی المحرق بحرین و الوصل امارات نیز شرایط جدول را بهگونهای رقم زده بود که آبیپوشان برای صعود به امتیازی در محدوده ۷ تا ۱۰ نیاز داشتند. اکنون، با کسب یک امتیاز در اردن، این معادلات دستخوش تغییر شده و استقلال باید نمایش بینقصی را در دو بازی آینده ارائه دهد.
شاگردان ریکاردو ساپینتو که سه بازی مهم تا پایان مرحله گروهی در پیش داشتند، اکنون دو دیدار سرنوشتساز مقابل الوصل (در خانه) و المحرق (در بحرین) پیش روی خود دارند. کسب پیروزی در بازیهای آینده، مسیر انتقام از شکستهای ابتدایی و تضمین صعود به دور بعدی را هموار خواهد ساخت.
با وجود شروع ضعیف استقلال و شکست در دیدارهای رفت مقابل المحرق و الوصل، که کار را دشوار کرد، سرنوشت صعود همچنان در دستان خود تیم است. اگر استقلال در بازی خانگی مقابل المحرق امتیاز کسب میکرد، کار بسیار سادهتری در پیش بود، اما تقدیم سه امتیاز به تیم بحرینی در بازی رفت، آبیها را به کسب حداکثر امتیاز در دو دیدار آتی ملزم کرده است.
جدول فعلی گروه A پس از بازیهای امروز (بهروزرسانی):
| تیم | تعداد بازی | امتیاز |
| الوصل امارات | ۴ | ۱۰ |
| المحرق بحرین | ۵ | ۷ |
| استقلال ایران | ۴ | ۴ |
| الوحدات اردن | ۵ | ۴ |
بررسی شانس صعود استقلال در حالتهای باقیمانده
تیم ساپینتو برای دو بازی پیش رو (مقابل الوصل در تهران و المحرق در بحرین) نیازمند ۵ تا ۷ امتیاز است تا صعود خود را تضمین کند.
۱. کسب ۶ امتیاز (دو پیروزی):
در صورت پیروزی استقلال در هر دو بازی باقیمانده (مقابل الوصل و المحرق)، آبیها با ۱۰ امتیاز به مرحله حذفی صعود خواهند کرد و حتی شانس صدرنشینی گروه را نیز خواهند داشت. صعود در این حالت، ۱۰۰ درصد تضمینشده است.
۲. کسب ۴ امتیاز (یک برد و یک تساوی):
در این سناریو، استقلال با ۸ امتیاز (با احتساب تساوی مقابل الوحدات) به کار خود پایان میدهد. در این حالت، صعود استقلال به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه بسیار محتمل خواهد بود. با توجه به تفاضل گل و نتایج رودررو، استقلال احتمالاً بالاتر از المحرق قرار خواهد گرفت.
۳. کسب ۳ امتیاز (یک برد و یک شکست):
در این وضعیت، استقلال با ۷ امتیاز به کار خود پایان میدهد و شانس صعود تیم کاهش مییابد و به نتایج المحرق در بازیهای دیگر بستگی پیدا میکند. اگر المحرق در بازیهای باقیمانده خود امتیاز از دست دهد و شکست استقلال مقابل المحرق نباشد، امید به صعود وجود دارد.