جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا پس از هفته چهارم؛
الوصل صدرنشین ماند، استقلال در رده سوم
با پایان هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، الوصل امارات صدر جدول را حفظ کرد و استقلال در جایگاه سوم باقی ماند.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدارهای هفته چهارم گروه A لیگ قهرمانان آسیا، الوصل امارات با ۱۰ امتیاز در صدر جدول ایستاد. المحرق بحرین با ۷ امتیاز جایگاه دوم را حفظ کرد و استقلال ایران با ۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. الوحدات اردن نیز بدون امتیاز و با چهار شکست متوالی در قعر جدول جای دارد.
استقلال که امیدوار بود با پیروزی در این هفته فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد، حالا برای صعود به مرحله بعد باید در دو بازی پایانی به نتایج مطلوب برسد و همزمان به لغزش رقبا چشم داشته باشد. در مقابل، الوصل با سه پیروزی و یک تساوی، در آستانه صعود زودهنگام به مرحله حذفی قرار گرفته است.