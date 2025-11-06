مالکیت و کیفیت بالاتر در خلق موقعیت؛
آمار بازی استقلال و الوحدات (عکس)
تیم استقلال در دیداری که کاملاً چهرهای هجومی و مالکانه به خود گرفته بود، توانست برتر میدان از نظر آماری و تاکتیکی باشد.
به گزارش ایلنا، آمار رسمی مسابقه حاکی از آن است که استقلال با مالکیت ۶۲ درصدی توپ، کنترل جریان بازی را در اختیار داشت و با ۵۸۴ پاس و دقت ۸۴ درصدی، ساختاری منظم و مبتنی بر گردش توپ ارائه داد.
در بخش هجومی نیز شاگردان ریکاردو ساپینتو با ۱۷ شوت نسبت به ۱۱ شوت حریف عملکرد تهاجمیتری داشتند. هرچند تعداد شوتهای در چارچوب دو تیم برابر (۷ مورد) بود، اما شاخص امید گل (xG) به وضوح برتری استقلال را نشان میدهد؛ ۱.۲۵ برای استقلال در مقابل ۰.۳۷ برای الوحدات.
در فاز دفاعی، استقلال با انجام تنها ۸ خطا مقابل ۱۵ خطای حریف، نشان داد که در عین فشار هجومی، از نظم دفاعی مناسبی نیز برخوردار بوده است.
بهطور کلی استقلال تیمی بود که بازی را ساخت، موقعیتهای بیشتری خلق کرد و با انسجام تاکتیکی بالا به میدان رفت؛ تنها ضعف آبیپوشان در این مسابقه، استفاده نکردن از موقعیتهای گل بود؛ عاملی که میتواند در ادامه رقابتها تعیینکننده باشد.