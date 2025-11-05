مصدومیت منیر الحدادی و شوک بزرگ به استقلال

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، بازیکن باتجربه و تأثیرگذار تیم فوتبال استقلال، در دیدار چهارشنبه شب مقابل الوحدات اردن عملکرد همیشگی خود را نداشت و در دقیقه ۷۳ مسابقه با احساس درد در ناحیه کشاله ران روی زمین افتاد.

پزشکان پس از بررسی وضعیت او، تصمیم به تعویض گرفتند و الحدادی زمین بازی را با ناراحتی و در حالی که لنگ‌لنگان حرکت می‌کرد ترک کرد. او جای خود را به محمدحسین اسلامی داد.

این ستاره مراکشی در هفته‌های گذشته یکی از چهره‌های کلیدی تیم ریکاردو ساپینتو بود و نقش مهمی در پیروزی‌های متوالی استقلال ایفا کرده بود. هنوز میزان دقیق آسیب‌دیدگی او مشخص نیست، اما گمانی زنی های اولیه حاکی از احتمال مصدومیت همسترینگ است.

در صورت تأیید این مصدومیت، استقلال ممکن است برای چند هفته از حضور یکی از بازیکنان کلیدی خود محروم شود؛ اتفاقی که می‌تواند در ادامه رقابت‌های آسیایی برای این تیم دردسرساز باشد.

