الوحدات 1-1 استقلال: کار شاگردان ساپینتو در آسیا گره خورد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های الوحدات اردن و استقلال ایران در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان با نتیجه تساوی ۱–۱ به پایان رسید.

استقلال بازی را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۱۱ نخستین موقعیت جدی مسابقه با شوت صالح حردانی ایجاد شد که دروازه‌بان الوحدات با واکنشی سریع توپ را به کرنر فرستاد. در ادامه، شوت منیر الحدادی در دقیقه ۱۶ با برخورد به مدافع حریف راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۹، برخلاف روند بازی، وجدی نبهان از غفلت خط دفاعی استقلال استفاده کرد و با فرار از سمت راست دروازه آنتونیو آدان را باز کرد تا میزبان پیش بیفتد.

در دقیقه ۳۹، استقلال مزد برتری خود را گرفت؛ ارسال دقیق یاسر آسانی از جناح راست با ضربه بغل پای مهران احمدی تبدیل به گل شد تا دو تیم با تساوی ۱–۱ راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، شاگردان ساپینتو حملات متعددی را روی دروازه حریف طراحی کردند. در دقیقه ۴۶، حسین گودرزی با شوتی محکم دروازه الوحدات را تهدید کرد و در دقیقه ۵۳ نیز بدشانسی بزرگی نصیب استقلال شد؛ شوت آسانی را دروازه‌بان حریف برگشت داد و توپ برگشتی را سعید سحرخیزان به تیر افقی زد.

در ادامه، مدافع ازبکستانی استقلال، رستم آشورماتوف، در دقیقه ۶۰ با جاگیری به‌موقع مانع از گل دوم الوحدات شد و توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید.

در دقایق پایانی، استقلال چند موقعیت گلزنی دیگر نیز داشت. شوت قلی‌زاده در دقیقه ۶۶ و ضربه سر آشورماتوف در دقیقه ۸۶ با اختلاف کم از کنار یا بالای دروازه به بیرون رفت. در دقیقه ۹۲ نیز پاس عرضی نازون با دخالت مدافع الوحدات از روی خط دروازه برگشت تا بازی با تساوی ۱–۱ خاتمه یابد.

با این نتیجه، استقلال با وجود نمایش برتر خود نتوانست سه امتیاز دیدار را کسب کند و باید در دو دیدار آینده برای صعود از گروه تلاش کند.

ترکیب الوحدات:

عبدالله الفاخوری (29- احمد عرباش)، دانیال عفانة، عرفات الحاج، شوقی القزعة (57- محمد ابوقدوم)، وجدی نبهان (84- مصطفی کمال)، مصطفى معوض، محمود شوکت (46- عبدالرحمن ابوحازیم)، عامر جاموس، مهند سمرین، عمر حسنین و جونیور (57- المنذر العلوی).

سرمربی: جمال محمود

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ (59- اسماعیل قلی زاده)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی (80- محمدرضا آزادی)، منیر الحدادی (73- محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی (80- ابوالفضل زمانی) و سعید سحرخیزان (59- داکنز نازون).

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

حواشی:

برخلاف پیش‌بینی‌ها، سکوهای خالی زیادی در استادیوم ملک عبدالله دوم دیده می‌شود.

با وجود پر نشدن استادیوم، اما هواداران الوحدات به صورت ایستاده، تیم خود را تشویق می‌کنند.

تعداد اندکی از هواداران ایرانی نیز برای حمایت از استقلال روی سکوها حضور دارند.

وریا غفوری نیز با حل شدن مشکلات مربوط به صدور کارتش، روی نیمکت تیم نشسته است.

در دقیقه 22، سنگربان الوحدات دچار مصدومیت شدیدی شد و پس از وقفه طولانی بازی، تعویض شد.

انتهای پیام/