لیگ قهرمانان اروپا؛
اعلام ترکیب دو تیم منچسترسیتی و دورتموند
ترکیب دو تیم منچسترسیتی و دورتموند مشخص شد.
به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته چهارم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های منچسترسیتی و دورتموند با هم مصاف می دهند.
ترکیب منچسترسیتی برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
دوناروما | اورایلی، گواردیول، استونز، نونس | گونزالس | دوکو، ریندرس، فودن، ساوینیو | هالند
ترکیب دورتموند برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
کوبل | بن سبعینی، اشلوتربک، آنتون | اسونسون، زابیتسر، انمچا، ریرسون | بیر، آدیمی | گیراسی