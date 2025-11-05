اعلام ترکیب دو تیم منچسترسیتی و دورتموند

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته چهارم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 23:30 امشب تیم های منچسترسیتی و دورتموند با هم مصاف می دهند.

ترکیب منچسترسیتی برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

دوناروما | اورایلی، گواردیول، استونز، نونس | گونزالس | دوکو، ریندرس، فودن، ساوینیو | هالند

ترکیب دورتموند برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کوبل | بن سبعینی، اشلوتربک، آنتون | اسونسون، زابیتسر، انمچا، ریرسون | بیر، آدیمی | گیراسی

