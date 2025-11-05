تساوی استقلال و الوحدات در پایان نیمه نخست

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار حساس هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا میان تیم‌های الوحدات اردن و استقلال ایران، دو تیم در پایان نیمه نخست با نتیجه تساوی ۱–۱ به رختکن رفتند.

بازی که در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان و با حضور حدود پنج هزار تماشاگر برگزار می‌شود، با برتری اولیه میزبان آغاز شد. در دقیقه ۱۹، وجدی نبهان با استفاده از غفلت خط دفاعی استقلال توانست دروازه آنتونیو آدان را باز کند و الوحدات را پیش بیندازد.

اما شاگردان ریکاردو ساپینتو خیلی زود به بازی برگشتند. در دقیقه ۳۸، ارسال دقیق یاسر آسانی از جناح راست با ضربه بغل پای مهران احمدی به گل تساوی تبدیل شد تا استقلال با روحیه‌ای بهتر نیمه دوم را آغاز کند.

در این نیمه، صالح حردانی و منیر الحدادی نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند که با واکنش دروازه‌بان الوحدات، عبدالله الفاخوری، از دست رفت.

