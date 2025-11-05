زارع: برابر شمسآذر محکوم به پیروزی هستیم
سرمربی ملوان بندرانزلی پیش از دیدار تیمش مقابل شمسآذر قزوین تأکید کرد شاگردانش برای کسب سه امتیاز وارد میدان میشوند و حمایت هواداران را حیاتی دانست.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، در نشست خبری پیش از دیدار برابر شمسآذر قزوین با اشاره به حساسیت این مسابقه گفت: با توجه به شرایط جدول، هیچ تیمی از پیش برنده نیست و برای کسب امتیاز باید با تمام توان جنگید. تجربه سالهای گذشته نشان داده که گرفتن امتیاز از تیمهای پایین جدول کار سادهای نیست.
او افزود: دیدار فردا برای ما اهمیت زیادی دارد و محکوم به پیروزی هستیم. تمام تلاشمان را میکنیم تا با کسب نتیجه مطلوب جایگاه خود را بهبود دهیم. امیدوارم با حمایت هواداران، که همیشه پشتیبان اصلی تیم بودهاند، بتوانیم دل آنها را شاد کنیم؛ حمایتی که این بار بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
زارع درباره وضعیت بازیکنان تیم نیز توضیح داد: عیسی آلکثیر و ماهان بهشتی در تمرین امروز حضور نداشتند و در دیدار فردا در اختیار تیم نخواهند بود، اما سایر بازیکنان شرایط خوبی دارند و آماده مسابقه هستند.
سرمربی ملوان همچنین از بازگشت قائم اسلامیخواه به تمرینات خبر داد و گفت: اسلامیخواه بهتازگی به جمع تیم بازگشته و چند جلسه در تمرینات حضور داشته است. البته در فهرست بازی با شمسآذر قرار ندارد و احتمالاً از هفتههای آینده در ترکیب تیم حاضر خواهد شد.
زارع در پایان بر انگیزه بالای بازیکنان تأکید کرد و اظهار داشت: تمام اعضای تیم با روحیه و تمرکز بالا وارد میدان خواهند شد. هدف ما تنها یک چیز است؛ شاد کردن دل هواداران انزلیچی.