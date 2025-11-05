رونمایی از ترکیب استقلال مقابل الوحدات

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال که در هفته‌های اخیر در اوج آمادگی قرار دارد و توانسته در چهار دیدار متوالی خود برابر مس رفسنجان، الوحدات اردن، فجر سپاسی و آلومینیوم اراک به پیروزی برسد، امشب در ورزشگاه ملک عبدالله دوم اردن به مصاف الوحدات می‌رود. شاگردان ریکاردو ساپینتو که با روحیه‌ای عالی به اَمان رسیده‌اند، می‌دانند پیروزی در این دیدار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر صعودشان به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشته باشد.

آبی‌پوشان پایتخت در حالی پا به زمین خواهند گذاشت که از نتیجه دیدار هم‌گروهی‌های خود، یعنی المحرق بحرین و الوصل امارات آگاهند؛ دیداری که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. هرچند شکست المحرق می‌توانست نتیجه‌ای ایده‌آل‌تر برای استقلال باشد، اما همین نتیجه نیز به سود شاگردان ساپینتو است و حالا آن‌ها با تمرکز کامل به دنبال کسب سه امتیاز بازی امشب هستند تا به جمع مدعیان اصلی صعود بپیوندند.

برای این مسابقه، استقلال چند تغییر در ترکیب خود دارد؛ تغییراتی که بخشی از آن‌ها اجباری بوده است. آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی تیم، به‌دلیل مصدومیت حبیب فرعباسی جای او را گرفته و در ترکیب اصلی قرار دارد. دیگر تغییر مهم استقلال بازگشت دیدیه اندونگ به ترکیب اصلی است؛ بازیکنی که پس از چند هفته غیبت حالا فرصت دارد دوباره توانایی‌هایش را در مرکز زمین نشان دهد.

ترکیب استقلال مقابل الوحدات اردن:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

انتهای پیام/