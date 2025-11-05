لیگ قهرمانان آسیا ۲؛
اعلام ترکیب الوحدات مقابل استقلال
ترکیب الوحدات مقابل استقلال مشخص شد.
به گزارش ایلنا، استقلال چهارمین دیدار خود در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در سطح دوم را برابر الوحدات اردن برگزار میکند. تیم اردنی به دنبال استفاده از شرایط میزبانی است و تلاش میکند با حمایت هوادارانش، آخرین شانسهای صعودش را زنده نگه دارد.
الوحدات برای این دیدار چند تغییر را در ترکیب خود ایجاد کرد که در یکی از مهمترین آنها، مصطفی کامل، مدافع این تیم از ترکیب خارج شده است. همچنین محمود شوکت که در بازی قبل غایب بود، به ترکیب بازگشته است.
الوحدات که از چهار مسابقه قبلی خود سه امتیاز کسب کرده، با یک بازی بیشتر، با استقلال همامتیاز است و در صورت کسب نتیجهای غیر از پیروزی، شانسی برای صعود نخواهد داشت.
ترکیب الوحدات به شرح زیر است:
عبدالله الفاخوری، دانیال عفانة، عرفات الحاج، شوقی القزعة، وجدی نبهان، مصطفى معوض، محمود شوکت، عامر جاموس، مهند سمرین، عمر حسنین و جونیور.