صعود پرهام مقصودلو به مرحله سوم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵
سه نماینده ایران در دور برگشت مرحله دوم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در گوا هند به میدان رفتند که حاصل آن صعود پرهام مقصودلو و دو دیدار حساس تای بریک برای پویا ایدنی بود.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ که در شهر گوا هند برگزار میشود، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان، سه نماینده ایران در دور برگشت مرحله دوم به مصاف حریفان خود رفتند.
پرهام مقصودلو با شکست الکساندر موتلیف از رومانی موفق شد به مرحله سوم این رقابتها صعود کند و ادامه مسیر رقابتها را دنبال نماید.
پویا ایدنی در دیدار مقابل مورالی کارتیکیان از هند به تساوی رسید. از آنجا که دور رفت نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود، کار دو بازیکن به دیدارهای تکمیلی تای بریک کشیده شد تا فردا صعودکننده مشخص شود. در این مرحله، مسابقات رپید و در صورت نیاز بلیتس و آرماگدون تعیینکننده خواهد بود.
بردیا دانشور نیز در دور برگشت مقابل ایوان ساریچ از کرواسی به تساوی رسید، اما با توجه به شکست در دیدار رفت، از ادامه رقابتها بازماند.
مسابقات جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ با حضور برترین استادان بزرگ جهان تا اوایل آذرماه در گوا ادامه خواهد داشت.