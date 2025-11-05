پیام تسلیت ریاست جمهوری برای درگذشت صابر کاظمی

به گزارش ایلنا، دکتر مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت جوان ملی‌پوش و بااستعداد کشورمان، زنده‌یاد صابر کاظمی تصریح کرد: بی‌تردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسل‌های آینده ورزش کشور خواهد بود.

متن پیام تسلیت رئیس جمهوری به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ناگهانی جوان ملی‌پوش و بااستعداد کشورمان زنده‌یاد صابر کاظمی را به خانواده مکرم ایشان، جامعه ورزشی به‌ویژه فدراسیون والیبال و همه دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان عزیز، رحمت و رضوان الهی و آرامش در جوار حق و برای خانواده بزرگوار و داغدارش صبر و تسلی خاطر مسئلت دارم. بی‌تردید اخلاق و منش این ورزشکار برومند، الگویی ارزنده برای نسل‌های آینده ورزش کشور خواهد بود.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

زنده یاد صابر کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) دارفانی را وداع گفت.

