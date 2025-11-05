به گزارش ایلنا، هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم، شاهد دیداری حساس میان الوصل امارات و المحرق بحرین بود. مسابقه در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار شد و با نتیجه ۲–۲ خاتمه یافت. دیداری پرحادثه که برای هواداران الوصل کمی ناامیدکننده بود، اما برای تیم استقلال ایران، دیگر نماینده این گروه، نتیجه‌ای مطلوب و تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

المحرق بازی را طوفانی آغاز کرد و تنها در دقیقه دوم توسط جونینیو به گل نخست رسید. الیوت سیموئز با پاس عمقی، مهاجم بحرینی را در موقعیتی مناسب قرار داد و او با ضربه‌ای زمینی دروازه الوصل را باز کرد.

در ادامه، تیم میزبان بر جریان بازی مسلط شد و در دقایق پایانی نیمه نخست با استفاده از پنالتی، توسط نیکولاس خیمنز گل تساوی را به ثمر رساند تا نیمه اول با نتیجه ۱–۱ خاتمه یابد.

نیمه دوم با گلزنی دوباره المحرق آغاز شد. آرتور رزنده با پاس عمق، الیوت سیموئز را در موقعیت گل قرار داد و مهاجم بحرینی بار دیگر از الوصل پیش افتاد. با این حال، الوصل در دقایق پایانی با استفاده از اشتباه دروازه‌بان المحرق، ابراهیم لطف‌الله، توانست با گل آدریلسون توسط ارسال علی صالح، بازی را به تساوی ۲–۲ برساند.

با این نتیجه، الوصل ۱۰ امتیازی شد و صدر جدول گروه را حفظ کرد و المحرق با ۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. استقلال ایران با پیروزی در دیدار پیش رو مقابل الوحدات اردن می‌تواند شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را افزایش دهد.

