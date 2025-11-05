آغاز محاکمه رئیس المپیاکوس و هواداران متهم به تشکیل سازمان جنایی
محاکمه اوانجلوس ماریناکیس، رئیس باشگاه المپیاکوس، و ۱۴۲ هوادار فوتبال یونان به اتهام تشکیل سازمان جنایی و مشارکت در خشونتهای سازمانیافته روز چهارشنبه در زندان فوقامنیتی کوریدالوس آتن آغاز شد.
گزارش ایلنا، دادگاه یونان روز چهارشنبه شاهد آغاز محاکمهای بیسابقه بود که در مرکز آن اوانجلوس ماریناکیس، رئیس باشگاه المپیاکوس، و دهها هوادار فوتبال قرار دارند. اتهامات علیه متهمان شامل تشکیل سازمان جنایی و دخالت در انفجارهایی است که سلامت و جان مردم را به خطر انداخته است.
جلسه نخست در زندان کوریدالوس برگزار شد و دهها متهم در بازداشت موقت حضور داشتند. نیروهای پلیس نقابدار از امنیت آنها محافظت میکردند. ماریناکیس در جلسه حضور نداشت و وکلایش به نمایندگی از او دفاع کردند.
براساس کیفرخواست، ماریناکیس و چهار عضو هیئتمدیره باشگاه المپیاکوس بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ از گروهی جنایی حمایت کرده و انتشار بیانیهای در سال ۲۰۲۳، موجبات تحریک خشونت را فراهم آوردهاند. تمامی متهمان اتهامات را رد کرده و آنها را بیاساس دانستهاند.
در این پرونده، ۱۴۲ هوادار نیز با اتهاماتی مشابه مواجه هستند و بیش از ۲۱۰ شاهد در طول جلسات دادرسی شهادت خواهند داد. پیشبینی میشود روند رسیدگی بیش از یک سال طول بکشد. پس از قرائت اسامی متهمان و شهود، ادامه محاکمه به ۲۵ نوامبر موکول شد.
خشونتهای مرتبط با فوتبال در یونان طی سالهای اخیر به یکی از مسائل جدی تبدیل شده است. درگیریهای هواداران افراطی با پلیس و تماشاگران تیمهای رقیب اغلب به خشونتهای خیابانی میانجامد و حتی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده است.
این پرونده پس از مرگ جرج لینگیریدیس، افسر ۳۱ ساله پلیس ضدشورش، تشکیل شد. او در سال ۲۰۲۳ در جریان درگیریهای بیرون از سالن والیبال محل دیدار زنان المپیاکوس و پاناتینایکوس مجروح و چند هفته بعد جان باخت. تحقیقات نشان داد گروهی از هواداران، پیش از بازی، کیف حاوی مواد منفجره و وسایل آتشبازی را از انبار ورزشگاه به سالن والیبال منتقل کرده بودند.
مرگ لینگیریدیس سومین حادثه مرگبار مرتبط با خشونت ورزشی در یونان طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بود و همین موضوع موجب شد دادستان کل خواستار برخورد قاطع با گروههای تبهکار فعال در حاشیه ورزش شود.