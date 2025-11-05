بیانیه باشگاه خاتون بم پس از حواشی مصاحبه بازیکن استقلالی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال زنان خاتون بم در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان با برتری یک‌ بر صفر مقابل پرسپولیس، به صدرنشینی خود در جدول ادامه داد. پس از پایان این دیدار، فاطمه گراییلی، زننده تنها گل مسابقه، در گفت‌وگویی کوتاه اظهاراتی بیان کرد که واکنش‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای و میان هواداران دو تیم به همراه داشت.

در پی این اتفاق، باشگاه خاتون بم با انتشار بیانیه‌ای رسمی، موضع خود را نسبت به این ماجرا اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

خط‌مشی باشگاه خاتون بم، پرچم‌دار فوتبال زنان ایران در آسیا و پرافتخارترین تیم فوتبال زنان کشور، همواره بر پایه احترام به تمامی ارکان فوتبال بنا شده است. از این‌رو، رفتار خودسرانه و غیرحرفه‌ای یکی از بازیکنان که موجب ناراحتی هواداران پرسپولیس شد، مورد تأیید این باشگاه نیست و قطعاً مجموعه خاتون بم برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در ادامه بیانیه، بر لزوم ارتقای فرهنگ حرفه‌ای در فوتبال زنان تأکید شده است:

بدیهی است فوتبال زنان ایران در مسیر حرفه‌ای شدن قرار دارد و ارتقای سواد رسانه‌ای بازیکنان و رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در دستور کار باشگاه قرار گرفته است.

تیم خاتون بم به‌عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال زنان ایران، تاکنون افتخارات متعددی را در سطح ملی و بین‌المللی کسب کرده است. این تیم در حال حاضر با کسب ۲۱ امتیاز از هفت دیدار، در صدر جدول لیگ برتر فوتبال زنان قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود.

