خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه باشگاه خاتون بم پس از حواشی مصاحبه بازیکن استقلالی

بیانیه باشگاه خاتون بم پس از حواشی مصاحبه بازیکن استقلالی
کد خبر : 1710142
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه خاتون بم در پی حواشی ایجادشده پس از اظهارات فاطمه گراییلی، بازیکن این تیم در دیدار مقابل پرسپولیس، با صدور بیانیه‌ای رسمی ضمن تأکید بر احترام به تمامی ارکان فوتبال، رفتار غیرحرفه‌ای بازیکن خود را غیرقابل‌قبول دانست.

به گزارش ایلنا،   تیم فوتبال زنان خاتون بم در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان با برتری یک‌ بر صفر مقابل پرسپولیس، به صدرنشینی خود در جدول ادامه داد. پس از پایان این دیدار، فاطمه گراییلی، زننده تنها گل مسابقه، در گفت‌وگویی کوتاه اظهاراتی بیان کرد که واکنش‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای و میان هواداران دو تیم به همراه داشت.

در پی این اتفاق، باشگاه خاتون بم با انتشار بیانیه‌ای رسمی، موضع خود را نسبت به این ماجرا اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

خط‌مشی باشگاه خاتون بم، پرچم‌دار فوتبال زنان ایران در آسیا و پرافتخارترین تیم فوتبال زنان کشور، همواره بر پایه احترام به تمامی ارکان فوتبال بنا شده است. از این‌رو، رفتار خودسرانه و غیرحرفه‌ای یکی از بازیکنان که موجب ناراحتی هواداران پرسپولیس شد، مورد تأیید این باشگاه نیست و قطعاً مجموعه خاتون بم برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در ادامه بیانیه، بر لزوم ارتقای فرهنگ حرفه‌ای در فوتبال زنان تأکید شده است:

بدیهی است فوتبال زنان ایران در مسیر حرفه‌ای شدن قرار دارد و ارتقای سواد رسانه‌ای بازیکنان و رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در دستور کار باشگاه قرار گرفته است.

تیم خاتون بم به‌عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال زنان ایران، تاکنون افتخارات متعددی را در سطح ملی و بین‌المللی کسب کرده است. این تیم در حال حاضر با کسب ۲۱ امتیاز از هفت دیدار، در صدر جدول لیگ برتر فوتبال زنان قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود.

بیانیه باشگاه خاتون بم پس از حواشی مصاحبه بازیکن استقلالی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ