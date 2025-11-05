خبرگزاری کار ایران
اعلام لیست تیم ملی امید برای تورنمنت قرقیزستان
سرمربی تیم ملی امید ایران اسامی بازیکنان منتخب برای حضور در اردوی آبان ماه را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امید روانخواه لیست ۲۳ بازیکن را برای حضور در تورنمنت قرقیزستان منتشر کرد که به شرح زیر است:

امیرمهدی مقصودی و آریا شفیع‌دوست از سپاهان

آرش مرتضوی از ذوب آهن

محمدحسین صادقی از پرسپولیس

سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی نیا از استقلال

افشین صادقی، عرفان جمشیدی از پیکان

حجت احمدی از استقلال خوزستان

عرشیا وثوقی فر از فجر شهید سپاسی

فرزین معامله گری از شمس آذر

حمیدرضا ضرونی و مسعود محبی از خیبر خرم آباد

دانیال ایری، عباس حبیبی و مهدی جعفری از ملوان بندر انزلی

امید امیری از نساجی مازندران

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی و بهرام گودرزی از آلومینیوم اراک

علیرضا صفری از چادرملوی یزد

محمدجواد حسین نژاد از دیناموماخاچ قلعه روسیه

محمدمهدی زارع از اخمت گروژنی روسیه

شایان ذکر است تورنمنت قرقزستان با شرکت تیم های ملی امید روسیه، بحرین و میزبان برگزار می شود.

برنامه بازی های تیم ملی امید به شرح زیر است:

*ایران - روسیه ؛ 21 آبان

*ایران - قرقیزستان ؛ 24 آبان

*ایران -بحرین ؛ 27 آبان
 

