تولد تلخ اشرف حکیمی: مصدومیت شدید در آستانه جام ملتهای آفریقا
اشرف حکیمی، مدافع مراکشی پاری سن ژرمن، پس از تکل شدید لوئیس دیاز که منجر به اخراج بازیکن حریف شد، مجبور شد با پای آتلبندی شده و عصا، پارک دو پرنس را ترک کند.
به گزارش ایلنا، اشرف حکیمی (متولد ۴ نوامبر ۱۹۹۸ در مادرید)، نتوانست بیست و هفتمین سالگرد تولد خود را آنگونه که دوست دارد جشن بگیرد. محصول آکادمی رئال مادرید، پس از پایان بازی با بایرن مونیخ، در حالی پارک دو پرنس را ترک کرد که پای چپش آتلبندی شده و با عصا راه میرفت.
این مدافع کناری پاری سن ژرمن، پس از تکل خشن و خطای لوئیس دیاز (بازیکن بایرن مونیخ) که با تأیید کمک داور ویدئویی (VAR) به اخراج او منجر شد، دچار شکستگی شدید مچ پای چپ شد و با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد. این مصدومیت نه تنها در پاریس، بلکه در مراکش نیز که خود میزبان جام ملتهای آفریقا در تاریخ ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) است، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
«رویای حکیمی در حال از بین رفتن است»
هروه پنو، روزنامهنگار نشریه اکیپ فرانسه، در این باره گفت: «من مطمئنم که رؤیای او از بین رفته است. نمیتوانید تصور کنید که بازی کردن در جام ملتهای آفریقا و آن هم در کشور خود، برای حکیمی چه معنایی دارد. او کاپیتان و یک قهرمان ملی است.»
با این حال، جیووانی کاستالدی، دیگر نویسنده نشریه اکیپ، یک پیشبینی مطلوبتر ارائه کرد: «او فردا [امروز] تحت امآرآی قرار خواهد گرفت. طبق گزارشهای اولیه، او سه تا پنج هفته از میادین دور خواهد بود.» در صورت تأیید این گزارش، او در بدترین حالت، برای جام ملتهای آفریقا آماده خواهد بود. دانیل ریولو، خبرنگار RMC نیز در توییتی نوشت: «چه خبر عالی برای حکیمی! فوقالعاده است!»
لوئیس انریکه: «این فوتبال است، یک ورزش پر از درگیری»
لوئیس انریکه، سرمربی پاری سن ژرمن، تکل بیاحتیاط لوئیس دیاز را کماهمیت جلوه داد و گفت: «این فوتبال است، یک ورزش که برخورد در آن زیاد است. مصدومیت جمال موسیالا را هم به یاد دارم. اینها صرفاً حوادث ناگوار هستند. فردا [امروز] نزد پزشک خواهیم رفت تا ماهیت این مصدومیتها را دریابیم.»
در حالیکه ولید الرکراکی، سرمربی تیم ملی مراکش، در انتظار تشخیص نهایی پزشکان است، همه مراکشیها برای آمادگی کاپیتانشان دست به دعا شدهاند. نشریه حسپرِس تأکید کرد: «مراکش نفسها را در سینه حبس کرده است. تمام کشور یک درد ناگهانی را احساس کردند. او یک بازیکن کلیدی است.» نشریه لو ۳۶۰ نیز نوشت: «یک شب کابوسوار. حکیمی چیزی فراتر از یک بازیکن است: او یکی از ستونهای ثابت تیم ملی است.»