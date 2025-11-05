خبرگزاری کار ایران
تعامل حداکثری تیم ملی با تیم امید برای «ایران»

امیر قلعه نویی در فیفادی پیش رو از بازیکنان تیم ملی امید دعوت بعمل نخواهد آورد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس توافق تیم ملی بزرگسالان و امید و در راستای همکاری و تعامل با تیم امید و حضور موفقیت‌آمیز  در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در اردوی پیش‌روی تیم ملی، بازیکنان زیر ۲۳ سال به تیم امید دعوت می‌شوند. 

بر این اساس به منظور استفاده حداکثری کادر فنی تیم امید از آخرین فرصت آماده‌سازی جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در اردوی هفته آتی تیم ملی از بازیکنان رده سنی تیم امید برای حضور در تورنمنت دوبی دعوت به عمل نخواهد آمد بنابراین در لیست تیم ملی از بازیکنان تیم امید دعوت نخواهد شد

