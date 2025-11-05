بازگشت صابر به زادگاهش
پیکر صابر کاظمی به آققلا منتقل خواهد شد
پیکر صابر کاظمی، ملی پوش فقید والیبال ایران، به منظور برگزاری مراسم خاکسپاری به زادگاهش منتقل میشود.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، پیکر صابر کاظمی، ملیپوش فقید والیبال ایران، عصر امروز (چهارشنبه) 14 آبانماه پس از طی مراحل اداری و قانونی با حضور خانوادهاش و پیگیری مسئولین فدراسیون والیبال برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری از بیمارستان پیامبران تهران به زادگاهش آققلا منتقل خواهد شد تا خانواده، دوستان و دوستدارانش در زادگاهش با او وداع کنند.
صابر کاظمی صبح امروز در 26 سالگی پس از مرگ مغزی که طی روزهای گذشته تایید شده بود، دار فانی را وداع گفت.