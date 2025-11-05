به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، پیکر صابر کاظمی، ملی‌پوش فقید والیبال ایران، عصر امروز (چهارشنبه) 14 آبان‌ماه پس از طی مراحل اداری و قانونی با حضور خانواده‌اش و پیگیری مسئولین فدراسیون والیبال برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری از بیمارستان پیامبران تهران به زادگاهش آق‌قلا منتقل خواهد شد تا خانواده، دوستان و دوستدارانش در زادگاهش با او وداع کنند.

صابر کاظمی صبح امروز در 26 سالگی پس از مرگ مغزی که طی روزهای گذشته تایید شده بود، دار فانی را وداع گفت.

