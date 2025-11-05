به گزارش ایلنا، گرت بیل که در حال حاضر به عنوان کارشناس شبکه CBS Sports بازی‌های لیگ قهرمانان را تحلیل می‌کند، پس از دیدار لیورپول - رئال مادرید در آنفیلد، به بررسی عملکرد تیم سابقش پرداخت و صراحتاً از شیوه حمله شاگردان ژابی آلونسو انتقاد کرد.

بیل: در خط حمله جادوی همیشگی رئال را ندیدیم

بیل که در استودیو کنار تیری آنری نشسته بود، در تحلیل خود گفت:«فکر می‌کنم همان جرقه‌ای که من و تیری درباره‌اش صحبت می‌کردیم وجود نداشت. در یک‌سوم هجومی، از امباپه و وینیسیوس آن لحظه‌های جادویی را ندیدیم که بتوانند جریان بازی را عوض کنند. صادقانه بگویم، در آن بخش از زمین، کیفیتی که معمولاً از بازیکنان رئال انتظار داریم، وجود نداشت و این کمی ناامیدکننده بود.»

او در ادامه با اشاره به ضعف تاکتیکی تیم افزود:«به نظرم تیم بیش از حد بازی را پیچیده کرد. گاهی فقط باید مدافع را به چالش بکشند و امتحان کنند. سرعت آن‌ها از همه بازیکنان زمین بیشتر است، اما شاید چون مهاجم هدفی در محوطه ندارند، تمایلی به ارسال یا نفوذ ندارند. فکر می‌کنم واقعاً به یک مهاجم کلاسیک در محوطه جریمه، یک شماره ۹ واقعی نیاز دارند.»

تیری آنری: وینیسیوس باید از موقعیت‌ها بهتر استفاده کند

تیری آنری، مهاجم سابق آرسنال و بارسلونا، نیز در همان برنامه از عملکرد هجومی رئال مادرید انتقاد کرد و گفت:«متوجه نمی‌شوم چرا وقتی به محوطه نزدیک می‌شوند ایده‌ای برای تمام کردن حمله ندارند. حتی اگر بازیکنی در محوطه نباشد، می‌توانی دفاع حریف را ۳۰ متر به عقب ببری و بعد توپ را به هافبک بدهی تا از بیرون شوت بزند. اما بعضی‌ها گاهی می‌خواهند خیلی باهوش بازی کنند، در حالی که اصلاً لازم نیست.»

او سپس تمرکز انتقادات خود را بر وینیسیوس گذاشت و توضیح داد:«در شروع بازی، وینیسیوس چند دقیقه‌ای با کانر بردلی روبه‌رو شد و موقعیت‌های خوبی داشت، اما بعد از دقایق ابتدایی به او اجازه داد نفس بکشد. چرا باید چنین فرصتی به مدافع بدهی؟ باید آن‌قدر ادامه می‌دادی تا مجبور شود خطا کند یا کارت بگیرد؛ در آن صورت دیگر نمی‌تواند به همان شکل دفاع کند، اما وینی این کار را نکرد.»

آنری با اشاره به یک صحنه خاص در دقایق ابتدایی افزود:«در همان پنج دقیقه اول، وینیسیوس در موقعیت تک‌به‌تک با بردلی بود. توپ را گرفت، اما به جای اینکه وارد نبرد شود، آن را به مدافع چپ خود پاس داد تا دوباره دریافت کند. وقتی توپ برگشت، دیگر یک‌به‌سه شده بود! بعد هم سعی کرد تنها مقابل سه نفر دریبل بزند. با خودم گفتم، خب، حساب و کتابش را بکن! وقتی تک‌به‌تک داری، امتحان کن ببین چه می‌شود. چرا توپ را عقب می‌فرستی تا دوباره برگردد و با سه نفر روبه‌رو شوی؟ گاهی واقعاً نمی‌شود درک کرد چنین تصمیم‌هایی از کجا می‌آید.»

انتهای پیام/