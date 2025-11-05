ایست قلبی ​سرمربی بوسنیایی در حین مسابقه!

به گزارش ایلنا، این حادثه تلخ در جریان دیدار دو تیم ملادست لوشانی و رادنیکی ۱۹۲۳ در رقابت‌های لیگ برتر صربستان رخ داد. ژیژوویچ، که تنها ۴۴ سال داشت، در نیمه نخست مسابقه ناگهان در کنار خط زمین دچار حمله قلبی شد و روی زمین افتاد.

در پی این اتفاق، مسابقه بلافاصله متوقف شد و کادر پزشکی ورزشگاه برای نجات جان او وارد عمل شد. بازیکنان و هواداران با نگرانی شاهد تلاش پزشکان بودند تا زمانی که سرمربی رادنیکی با برانکارد از زمین خارج شد. با این حال، دقایقی بعد خبر درگذشت او تأیید شد و بازی در شوکی عمیق نیمه‌کاره ماند.

باشگاه رادنیکی ۱۹۲۳ در بیانیه‌ای که ساعتی بعد از طریق حساب رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «با نهایت اندوه به اطلاع عموم، هواداران و دوستان ورزش می‌رسانیم که سرمربی تیم، ملادن ژیژوویچ، در جریان دیدار امشب میان ملادست و رادنیکی ۱۹۲۳ در شهر لوشانی درگذشت.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «باشگاه اف‌کی رادنیکی ۱۹۲۳ مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده، دوستان و همه کسانی که عشق به فوتبال را با او شریک بودند، ابراز می‌دارد.»

ژیژوویچ از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال صربستان به‌شمار می‌رفت و پیش از ورود به عرصه مربیگری، سابقه بازی در چند باشگاه مطرح این کشور را در کارنامه داشت. درگذشت ناگهانی او در میانه مسابقه، موجی از اندوه و شوک در میان جامعه فوتبال صربستان و هواداران این رشته ایجاد کرده است.

