ایست قلبی سرمربی بوسنیایی در حین مسابقه!
ملادن ژیژوویچ، سرمربی تیم فوتبال افکی رادنیکی ۱۹۲۳، در جریان دیدار تیمش بر اثر حمله قلبی در کنار زمین جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، این حادثه تلخ در جریان دیدار دو تیم ملادست لوشانی و رادنیکی ۱۹۲۳ در رقابتهای لیگ برتر صربستان رخ داد. ژیژوویچ، که تنها ۴۴ سال داشت، در نیمه نخست مسابقه ناگهان در کنار خط زمین دچار حمله قلبی شد و روی زمین افتاد.
در پی این اتفاق، مسابقه بلافاصله متوقف شد و کادر پزشکی ورزشگاه برای نجات جان او وارد عمل شد. بازیکنان و هواداران با نگرانی شاهد تلاش پزشکان بودند تا زمانی که سرمربی رادنیکی با برانکارد از زمین خارج شد. با این حال، دقایقی بعد خبر درگذشت او تأیید شد و بازی در شوکی عمیق نیمهکاره ماند.
باشگاه رادنیکی ۱۹۲۳ در بیانیهای که ساعتی بعد از طریق حساب رسمی خود در اینستاگرام منتشر کرد، نوشت: «با نهایت اندوه به اطلاع عموم، هواداران و دوستان ورزش میرسانیم که سرمربی تیم، ملادن ژیژوویچ، در جریان دیدار امشب میان ملادست و رادنیکی ۱۹۲۳ در شهر لوشانی درگذشت.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «باشگاه افکی رادنیکی ۱۹۲۳ مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده، دوستان و همه کسانی که عشق به فوتبال را با او شریک بودند، ابراز میدارد.»
ژیژوویچ از چهرههای شناختهشده فوتبال صربستان بهشمار میرفت و پیش از ورود به عرصه مربیگری، سابقه بازی در چند باشگاه مطرح این کشور را در کارنامه داشت. درگذشت ناگهانی او در میانه مسابقه، موجی از اندوه و شوک در میان جامعه فوتبال صربستان و هواداران این رشته ایجاد کرده است.