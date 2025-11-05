به گزارش ایلنا، پس از پیروزی روحیه‌بخش رئال مادرید در ال‌کلاسیکو، بسیاری تصور می‌کردند قهرمان ۱۵ دوره اروپا دوباره به فرم مطلوب خود بازگشته است. آن پیروزی نه‌فقط به خاطر سه امتیاز، بلکه به‌دلیل واکنش تیم در یک بازی بزرگ مورد ستایش قرار گرفت. در دیدار برابر بارسلونا، تفاوت اصلی در ذهنیت و انگیزه بازیکنان بود؛ چیزی که ژابی آلونسو نیز پس از بازی از آن تمجید کرد و آن را حاصل اراده و تعهد تیمی دانست.

اما در جدال دیشب برابر لیورپول، این انرژی و تمرکز دیگر دیده نشد. تیم اسپانیایی در بیشتر دقایق بازی، از نظر فیزیکی و تاکتیکی مغلوب میزبان بود. مرسی‌سایدی‌ها با ریتم تند، پرس سنگین و سرعت در گردش توپ، نبض بازی را در دست گرفتند؛ در حالی که مادرید در هیچ‌یک از این جنبه‌ها هم‌سطح حریف انگلیسی ظاهر نشد و حتی در ساده‌ترین اصول بازی نیز عقب ماند.

درخشش کورتوا، مانع از شکست سنگین‌تر

اگر واکنش‌های استثنایی تیبو کورتوا درون دروازه نبود نتیجه نهایی با وجود شکست، می‌توانست بسیار سنگین‌تر باشد. دروازه‌بان بلژیکی که همیشه برابر لیورپول درخشان ظاهر می‌شود، این‌بار نیز بارها تیمش را نجات داد. او تقریباً هر شوتی را مهار کرد، از جمله ضربات خطرناک دومینیک سوبوسلای که با پای راست قدرتمندش چند بار دروازه مادرید را تهدید کرد. با این حال، در نهایت گل برتری لیورپول روی ضربه سر نزدیک الکسیس مک‌آلیستر به ثمر رسید؛ توپی که از میان دستان کورتوا لغزید و به تور دروازه نشست.

تکرار الگوی شکست در بازی‌های بزرگ

نمایش رئال مادرید در بسیاری از دقایق یادآور دربی متروپولیتانو بود؛ جایی که تیم نیز در جو سنگین استادیوم اتلتیکو از ریتم افتاده بود. در آنفیلد، ورزشگاهی که مادرید تنها یک‌سال پیش در آن با نتیجه ۵–۲ لیورپول را در هم کوبیده بود، این‌بار کاملاً متفاوت ظاهر شد.

تیم آنچلوتی در فضای پرهیاهوی آنفیلد گم شد و تماشاگران لیورپول با شور خود عملاً کنترل جریان بازی را در دست گرفتند. اگرچه نتیجه نهایی تنها یک بر صفر بود، اما فاصله دو تیم از نظر کیفیت و انسجام بسیار بیشتر از آن عدد به نظر می‌رسید.

لیورپول بحران‌زده‌ای که با رئال زنده شد

نکته جالب اینکه لیورپول پیش از این دیدار در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. آن‌ها در هشت مسابقه اخیر خود شش شکست متحمل شده بودند. سرمایه‌گذاری سنگین ۵۰۰ میلیون یورویی مالکان باشگاه در تابستان، هنوز به نتیجه نرسیده بود... تا اینکه رئال مادرید به آنفیلد آمد. درست برعکس، رئال با روحیه‌ای بالا و آماری چشمگیر (۱۳ پیروزی در ۱۴ دیدار اخیر) پا به این مسابقه گذاشت، اما نه‌تنها نتیجه بلکه عملکردش در این بازی، سایه‌ای از تردید بر دستاوردهای اخیر تیم انداخت.

خط حمله خاموش و ستارگان بی‌اثر

در سوی دیگر زمین، چیزی جز تلاش پراکنده از مادرید دیده نشد. وینیسیوس جونیور جنگید اما در اکثر نبردها مغلوب کانر بردلی شد. جود بلینگام با دوندگی بالا تلاش کرد جریان بازی را تغییر دهد اما در ارسال‌ها و تصمیم‌های نهایی دقت لازم را نداشت.

کیلیان امباپه نیز ناچار بود برای لمس توپ مدام به عقب برگردد و عملاً از محوطه جریمه دور ماند. در نتیجه، رئال برای نخستین‌بار در این فصل موفق به گلزنی نشد. تنها چهره‌های درخشان تیم، کورتوا، میلیتائو و کارراس بودند؛ نشانه‌ای آشکار از روزی که دوباره یادآور مانع تکراری و دردناک مادرید شد.

