از شمس تهران تا پدیده لیگ ملت های ۲۰۲۱
خداحافظی ابدی صابر با 76 بازی ملی
والیبال ایران بامداد امروز بازیکنی را از دست داد که فدراسیون جهانی در لیگ ملتهای ۲۰۲۱ او را پدیده نامیده بود و ۷۶ بازی ملی در رده سنی بزرگسالان در پرونده افتخارات داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان که قرار بود در فصل جاری در الریان قطر بازی کند، روز جمعه ۲۵ مهر در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید.
روز دوشنبه پنجم آبان پس از دریافت مجوز رسمی از کمیسیون پزشکی که با حضور دکتر جباری نماینده فدراسیون والیبال و کادر درمان قطری برگزار شد، صابر کاظمی بازیکن والیبال خوب کشورمان از دوحه به تهران منتقل شد.
متاسفانه روند درمانی این بازیکن جواب نداد و با اعلام کمیسیون پزشکی صابر والیبال ایران بامداد چهارشنبه ۱۴ آبانماه در ۲۶ سالگی به دلیل مرگ مغزی درگذشت.
صابر چپ دست و با ۲۰۵ سانتی متر قد سابقه ۷۶ بازی برای تیم ملی بزرگسالان ایران داشت.
کاظمی والیبال حرفه ای در باشگاهها را از تیم شمس تهران در سال ۱۳۹۶ و در لیگ برتر مردان ایران آغاز کرد و در ادامه در زراعت بانک ترکیه، خاتم اردکان، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، العربی قطر، الکویت و جاکارتا بهایانگکارا اندونزی بازی کرد. این بازیکن امسال نیز با الریان قطر قرارداد داشت.
صابر در سال ۲۰۱۸ از سوی ایگور کولاکوویچ به تیم ملی والیبال ایران دعوت شد و نخستین بازی ملی این بازیکن در رده سنی بزرگسالان مقابل ایتالیا در لیگ ملتها ثبت شد.
وی سابقه بازی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز در پرونده افتخارات خود دارد. قهرمانی آسیا و کسب عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) در ۲۰۲۱ ژاپن، قهرمانی باشگاههای مردان آسیا با فولاد سیرجان و کسب عنوان ارزشمندترین بازیکن ۲۰۲۱ و قهرمانی در لیگ برتر مردان ایران با فولاد سیرجان ۱۴۰۰ از دیگر افتخارات این ملیپوش سابق والیبال ایران است. همچنین کاظمی در لیگ ملتها ۲۰۲۱ به عنوان یک پدیده والیبال از سوی فدراسیون جهانی معرفی شد.
فهرست بازیهای ملی صابر کاظمی به قرار زیر است:
۱۲ بازی در قهرمانی مردان جهان سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲
پنج بازی در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو
هفت بازی در مسابقات انتخابی المپیک پاریس
۱۰ بازی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲
۱۲ بازی در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳
۳۰ بازی در لیگ ملتها ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درگذشت بازیکن پرافتخار کشور و این ضایعه دردناک را به خانواده کاظمی و جامعه بزرگ والیبال تسلیت میگوید.