خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی در ریاض و امان به میدان می‌روند

ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی در ریاض و امان به میدان می‌روند
کد خبر : 1709836
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای تیم‌های ملی والیبال مردان، زنان و تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر کشورمان در دیدارهای پیش رو به یاد و در سوگ ملی پوش تازه درگذشته خود بازوبند مشکی بر بازو خواهند بست.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال مردان ایران که یکی از تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها است از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز در نخستین مسابقه به مصاف بحرین می روند.

همچنین تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر کشورمان عصر امروز در شهر امان به مصاف هند می رود و تیم ملی زنان ایران نیز فردا پنج شنبه ۱۵ آبان در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برابر ترکیه صف آرایی خواهد کرد.

ملی پوشان والیبال ایران در حالی به مصاف حریفان خود می‌روند که خانواده ورزش ایران بامداد امروز در سوگ از دست دادن صابر کاظمی ملی پوش شایسته و جوان خود نشست و عزادار شد.

به همین مناسبت اعضای تیم ملی والیبال مردان، زنان و زیر ۱۶ سال دختر ایران پیش از بازی با حریفان با حمل تصویری از آن زنده یاد وارد زمین می‌شوند و به نشانه همدردی با خانواده کاظمی و جامعه بزرگ ورزش و والیبال ایران با بازوبند مشکی به میدان می‌روند.

گفتنی است، صابر کاظمی ملی پوش ۲۶ ساله والیبال ایران چند روز پیش و در کشور قطر به کما رفت و پس از انتقال به تهران بامداد امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) چشم از جهان گشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ