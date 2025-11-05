پیام تسلیت باشگاه استقلال در پی درگذشت صابر کاظمی
باشگاه استقلال تهران طی پیامی درگذشت صابر کاظمی، عضو سابق تیم ملی والیبال ایران را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، خبر تلخ و جانسوز درگذشت صابر کاظمی، ملیپوش جوان، ارزنده و خوشاخلاق والیبال ایران، جامعه ورزش کشور را در بهت و اندوه فرو برد.
ورزش ایران امروز یکی از سرمایههای انسانی و اخلاقی خود را از دست داد؛ چهرهای که تعصب، فروتنی، آرامش و اخلاق نیکوی او در کنار درخشش کمنظیرش در میدان، او را به الگویی ارزشمند برای نسل امروز و فردای ورزش تبدیل کرده بود.
باشگاه استقلال این ضایعه سنگین و غمبار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه والیبال کشور، همتیمیها، مربیان، اهالی ورزش و تمامی مردم داغدار تسلیت عرض میکند و فقدان این ستاره فروتن را سوگی بزرگ برای ورزش ایران میداند.
از درگاه خداوند متعال برای روح پاک و آرام او، غفران و رحمت الهی و برای خانواده داغدار و همراهانش، صبر و شکیبایی مسئلت داریم. بیتردید یاد و نام صابر کاظمی، با اخلاق نیک، تلاش بیوقفه و روزهای پرافتخارش برای همیشه در حافظه ورزش ایران باقی خواهد ماند.