خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت باشگاه استقلال در پی درگذشت صابر کاظمی

پیام تسلیت باشگاه استقلال در پی درگذشت صابر کاظمی
کد خبر : 1709766
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال تهران طی پیامی درگذشت صابر کاظمی، عضو سابق تیم ملی والیبال ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، خبر تلخ و جان‌سوز درگذشت صابر کاظمی، ملی‌پوش جوان، ارزنده و خوش‌اخلاق والیبال ایران، جامعه ورزش کشور را در بهت و اندوه فرو برد.

ورزش ایران امروز یکی از سرمایه‌های انسانی و اخلاقی خود را از دست داد؛ چهره‌ای که تعصب، فروتنی، آرامش و اخلاق نیکوی او در کنار درخشش کم‌نظیرش در میدان، او را به الگویی ارزشمند برای نسل امروز و فردای ورزش تبدیل کرده بود.

باشگاه استقلال این ضایعه سنگین و غم‌بار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه والیبال کشور، هم‌تیمی‌ها، مربیان، اهالی ورزش و تمامی مردم داغدار تسلیت عرض می‌کند و فقدان این ستاره فروتن را سوگی بزرگ برای ورزش ایران می‌داند.

از درگاه خداوند متعال برای روح پاک و آرام او، غفران و رحمت الهی و برای خانواده داغدار و همراهانش، صبر و شکیبایی مسئلت داریم. بی‌تردید یاد و نام صابر کاظمی، با اخلاق نیک، تلاش بی‌وقفه و روزهای پرافتخارش برای همیشه در حافظه ورزش ایران باقی خواهد ماند.

پیام تسلیت باشگاه استقلال در پی درگذشت صابر کاظمی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ