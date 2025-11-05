پیام تسلیت باشگاه استقلال در پی درگذشت صابر کاظمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، خبر تلخ و جان‌سوز درگذشت صابر کاظمی، ملی‌پوش جوان، ارزنده و خوش‌اخلاق والیبال ایران، جامعه ورزش کشور را در بهت و اندوه فرو برد.

ورزش ایران امروز یکی از سرمایه‌های انسانی و اخلاقی خود را از دست داد؛ چهره‌ای که تعصب، فروتنی، آرامش و اخلاق نیکوی او در کنار درخشش کم‌نظیرش در میدان، او را به الگویی ارزشمند برای نسل امروز و فردای ورزش تبدیل کرده بود.

باشگاه استقلال این ضایعه سنگین و غم‌بار را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه والیبال کشور، هم‌تیمی‌ها، مربیان، اهالی ورزش و تمامی مردم داغدار تسلیت عرض می‌کند و فقدان این ستاره فروتن را سوگی بزرگ برای ورزش ایران می‌داند.

از درگاه خداوند متعال برای روح پاک و آرام او، غفران و رحمت الهی و برای خانواده داغدار و همراهانش، صبر و شکیبایی مسئلت داریم. بی‌تردید یاد و نام صابر کاظمی، با اخلاق نیک، تلاش بی‌وقفه و روزهای پرافتخارش برای همیشه در حافظه ورزش ایران باقی خواهد ماند.

