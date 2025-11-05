خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت پرسپولیس: آخرین پرواز صابر

پیام تسلیت پرسپولیس: آخرین پرواز صابر
کد خبر : 1709761
باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده والیبالیست جوان و ارزنده کشورمان، درگذشت وی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، متاسفانه زنده‌یاد صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال کشورمان، پس از مبارزه‌ای سخت، سحرگاه امروز (چهارشنبه) در ۲۶ سالگی درگذشت.

او که با پروازهای بلند و ضربات سنگینش روزگاری یک ایران را به وجد می‌آورد، این بار در آخرین پرواز، خانواده بزرگ ورزش ایران و دنیای والیبال را در غم و اندوه فرو برد.

کاظمی با وجود تلاش بی‌وقفه پزشکان، در نهایت صبح امروز جمع ما را ترک و دار فانی را وداع گفت.

باشگاه پرسپولیس این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش به ویژه اهالی والیبال تسلیت می‌گوید. برای او از درگاه خداوند متعال آمرزش و رحمت و برای خانواده و بازماندگان صبر و طول عمر خواستار است.

