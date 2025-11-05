پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، طی پیامی درگذشت صابر کاظمی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، دکتر احمد دنیامالی، در پیامی درگذشت صابر کاظمی ملی پوش جوان والیبال ایران را به خانواده این بازیکن فقید و جامعه ورزش تسلیت گفت
متن پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
با قلبی متاثر از غم جانگداز زندهیاد صابر کاظمی فرزند قهرمان ایران عزیز ، این ضایعه را به پدر و مادر داغدار و دیگر اعضای خانواده تسلیت عرض میکنم.
نام او همراه با افتخار و اقتدار والیبال ایران تا همیشه در اذهان مردم و دوستداران والیبال باقی خواهد ماند.
بدون شک امروز جامعه ورزش ایران اسلامی بویژه اهالی معزز والیبال در کنار خانوادهی صابر عزیز این قهرمان ارزنده ایران قرار خواهند داشت تا فقدان جگرگوشهی آنها را تسکین دهند.
خداوند به خانواده محترمش بویژه پدر و مادر گرامی اش، توان، صبر و سلامتی عنایت کند و جوان قهرمان و فقید ما، در دنیای باقی. رحمت، و آرامش الهی نصیبش باشد.